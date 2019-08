Pääministeri Antti Rinteen puhe SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä 15.8.2019

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Antti Rinteen puhe eduskuntaryhmän kesäkokouksen avauksessa 15.8.2019. Muutokset puhuttaessa mahdollisia. SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokous pidetään Helsingissä 15.─16.8.2019.

Hyvät ystävät, työtoverit, bästa vänner!

Lyhyt Suomen suvi on, kuten Eino Leinon runossa Soita somer, helkä hiekka todetaan.

Omalla kohdallani vajaan kahden viikon kesäloma kului tavalliseen tapaan: Hetan ja lastenlasten kanssa merellä. Kun alkuvuosi ja kevät olivat monella tapaa erityislaatuista aikaa, tuntui hyvältä olla läheisten kanssa, nauttia saariston ja meren kauneudesta ja ennen kaikkea olla hetken vapaalla.

Merellä – laineiden, tuulen, lokkien ja tiirojen kirkunan sinfoniassa – ajatus kulkee yleensä vaivattomammin kuin hiljaisessa työhuoneessa. Niin oli tälläkin kertaa.

Toivon, että tekin kaikki olette saaneet nauttia kesästä, perheen ja ystävien kanssa vietetystä ajasta sekä erittäin ansaitusta lomasta.

***

Hyvät ystävät!

Yksi varma loppukesän merkki on eduskuntaryhmän jokavuotinen kesäkokous, joka järjestetään tällä kertaa maamme kauniissa pääkaupungissa. Uskon, että jaatte kaikki tunteeni siitä, kuinka todella mukavaa ja voimaannuttavaa on nähdä ystäviä ja työtovereita kesätauon jälkeen.

Siitä on 17 vuotta aikaa, kun SDP:n eduskuntaryhmä on viimeksi kokoontunut kesäkokoukseensa pääministeripuolueena ja Suomen suurimpana puolueena, jonka johdolla maastamme rakennetaan entistä parempaa ihan jokaiselle ihmiselle.

Det var sjutton år sedan då SDP hade sin förra rikdagsgruppens sommarmöte som statsministerparti och som Finlands största parti. Var och en av er har bidragit till det att Socialdemokraterna leder Finland och bygger en bättre framtid för alla människor.

Teistä jokainen, rakkaat ystävät, on osallinen siihen, että olemme tässä tilanteessa. Että SDP johtaa Suomea kohti 2030-lukua.

Me onnistuimme keväällä ja alkukesällä erinomaisesti.

Hallitustunnustelu tuotti monelle yllätyksellisen tuloksen – ainakin niille, jotka jo vaali-iltana kommentoivat vaalitulosta sanomalla, että hallituksen muodostamisesta tulee erittäin vaikeaa.

Heti vaalien jälkeen käydyissä hallitustunnusteluissa näkyi selkeä ero yhteiskunnan uudistajien ja jarruttelijoiden välillä. Jokaisen puolueen kanssa keskusteltiin vakavasti ja niiden pohjalta syntyi hyvä käsitys siitä, mitkä puolueet ovat valmiita kantamaan vastuuta tulevaisuushallituksessa.

Hallitustunnusteluvaihe paljasti myös epäjohdonmukaisuuksia ja epävarmaa haparointia, minkä myötä jyvät eroteltiin akanoista.

Kokoomus pelasi itsensä ulos hyvin oikeistolaisella ja isolta osin epäselvällä talouspolitiikan linjalla. Perussuomalaisten haluttomuus tehdä uudistavaa talouspolitiikkaa ja kielteinen suhtautuminen hyvinvointivaltion kehittämiseen söi mahdollisuudet hallitusyhteistyölle.

Kolmen ja puolen viikon ratkaisuhakuisen neuvottelemisen jälkeen Suomeen muodostettiin SDP:n johtama keskustavasemmistolainen laajapohjainen hallitus, johon tulivat mukaan Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto ja Rkp.

Monet ennustivat hallitusneuvotteluista pitkiä ja vaikeita. Aivan erityisesti ne, jotka eivät olleet neuvotteluosapuolina.

Vastasin lukemattomia kertoja myös median kysymyksiin, että tapanani ei ole koskaan ollut neuvotella sellaisella asenteella, että nyt on kamalan vaikeaa. Tärkeämpää – ja toimivampaa – on keskittyä ratkaisun hakemiseen. Se kannatti tälläkin kertaa.

Hallitusneuvottelut käytiin modernilla ja uudenlaisella ilmiöpohjaisella tavalla, mikä osoittautui erinomaiseksi keinoksi rakentaa yhteistä tulevaisuuslinjaa hallitukselle.

Mikään puolue ei jättänyt omia mielipiteitään Säätytalon narikkaan, mutta neuvottelupöytään jokainen otti mukaan arvojensa lisäksi halun saada asioita ja ratkaisuja aikaan.

Haluan vielä kerran kiittää kaikkia hallituspuolueita hyvin sujuneista neuvotteluista ja vastuullisuudesta.

Oli mielenkiintoista panna merkille, että ilmiöpohjaista tapaa kritisoivat jälleen ne, jotka eivät olleet hallitusneuvotteluissa Säätytalolla.

Neuvottelijoiden keskuudessa palaute oli positiivista. Myös politiikassa voi olla luovuutta ja innostuneisuutta, kun siihen vain tarjoutuu tilaisuus. Uskon, että moni hallitusneuvottelija koki uuden tavan positiivisena.

Kaikissa puolueissa yksimielisesti hyväksytty ohjelma, esiteltiin poikkeuksellisesti keskustakirjasto Oodissa – suoraan kansalle, ihmisten keskellä ja sivistyksen äärellä.

Regeringsprogram har fått mycket beröm från ekonomer och experter från olika samhällssektorer. När riksdagen diskuterade regeringsprogram i juni, också opposition var huvudsakligen nöjd. Det kom också motstridig kritik: å ena sidan regeringen satsade inte tillräckligt pengar men å andra sidan regeringen satsade för mycket pengar.

Hallitusohjelma sai kiitosta talouden ja muiden yhteiskuntapolitiikan lohkojen asiantuntijoilta. Lisäksi se sai osakseen kansainvälisesti vahvaa kiinnostusta erityisesti sosiaalisesti oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan osalta.

Kun kesäkuussa eduskunnassa käsiteltiin pääministerin ilmoitusta hallitusohjelmasta, oppositiokin pääasiassa kiitti ohjelmaa.

Kiitosten lisäksi oikeisto-oppositiolta kuultiin ristiriitaisia puheita siitä, että yhtäältä rahaa olisi pitänyt käyttää enemmän, mutta toisaalta sitä ei olisi saanut käyttää laisinkaan. Kuuluu oppositiopolitiikkaan.

***

Hyvät ystävät!

Sosialidemokraattien johtaman hallituksen työ on käynnistynyt väkevästi. Vuoden toinen lisätalousarvio loi näkymää siitä, miten tämä hallitus ottaa vakavasti uuden suunnan ja hyvinvointivaltion uudistamisen ja vahvistamisen.

Kesän aikana hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelma valmistumassa ja pian ollaan täydessä työssä sen toteuttamisen suhteen.

Syksystä tulee erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä. Edessämme on paljon työtä suomalaisten ja Suomen hyväksi.

Me olemme siihen työhön valmiina, hihat käärittyinä ja intoa täynnä.

Syyskuun budjettiriihi määrittää ensi vuonna toteutettavien ja käynnistettävien uudistusten ja eriarvoisuutta vähentävien toimien toteuttamista.

Epäoikeudenmukaisen aktiivimallin leikkurin poistaminen, eläkelupauksen ensimmäisen erän toteuttaminen ja hoitotakuun sekä hoitajamitoituksen toteuttamisen valmistelu sekä työllisyysasteen nostamiseen tähtäävät toimet ovat syksyn isoja asioita.

Syksyn aikana valmistellaan sote-esitystä ja ratkaistaan Uudenmaan erillismalli sekä käynnistetään kaupunki- ja aluepolitiikan uuden tulemisen valmistelu.

Koulutuksen, tutkimuksen ja tieteen kunnianpalautus käynnistetään.

Sosialidemokraattien johtama hallitus panostaa sivistykseen ja osaamiseen, sillä se on ainoa tie menestykseen. Mitään oikoteitä ei ole.

Hallitus tekee pitkäjänteistä työtä askel askeleelta hallitusohjelman toteuttamiseksi. Työ perustuu hyvään valmisteluun ja tutkittuun tietoon.

***

Hyvät toverit,

olen ylpeä tavasta, jolla SDP:n upeat ministerit ovat aloittaneet uusissa ja vastuullisissa tehtävissään. Meillä on loistava joukkue, joka tekee joka päivä työtä tulevaisuuslinjan ja paremman Suomen puolesta.

Ja voin kertoa iloisena, että SDP:n ministerit vierailevat, keskustelevat, kuuntelevat ja tapaavat ihmisiä jokaisessa Suomen kunnassa tämän vaalikauden aikana.

Tulevaisuuslinja koskettaa koko Suomea. Kaupunkeja ja maaseutua, kasvukeskuksia ja kyliä. På finska och på svenska.

Siitä Sosialidemokraatit ja koko hallitus pitävät huolen.

***

Hyvät ystävät!

Työllisyysasteen nosto on aivan keskeinen asia hyvinvointivaltion, maailman parhaan yhteiskuntamallin tulevaisuuden kannalta.

Työllisyyden hoidossa hallitus otti ensimmäiset tärkeät askeleet heti kesäkuussa, vain hieman hallituksen nimittämisen jälkeen.

Lisäbudjetissa laitettiin liikkeelle väylähankkeita noin 600 miljoonalla eurolla ja tehtiin ensimmäiset panostukset muun muassa toisen asteen koulutukseen. Ne tuovat jo nyt työtä ja vahvistavat kasvun edellytyksiä eri puolilla maata.

Hallituksen tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste vuonna 2023. Se tarkoittaa työllisyyden kasvua noin 60 000 henkilöllä verrattuna kesän ennusteisiin. Tavoite on määrätietoisella politiikalla mahdollinen.

Hallitusohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota niiden ryhmien työllisyyden parantamiseen, joissa työllisyys on nyt alhaista.

Konkreettisten keinojen valmistelu on jo lähtenyt liikkeelle yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja yrittäjien kanssa. Vastuu politiikasta ja lopputuloksista on aina hallituksella, mutta keinoja haluamme valmistella yhdessä.

Hallituksen työllisyyspolitiikka perustuu luottamukseen. Se tarkoittaa hyviä suhteita työelämän osapuolten ja valtion välillä, mutta ennen kaikkea luottamusta ihmisiin.

Emme halua hakea työllisyyden kasvua rangaistuksin ja sanktioin, jotka kohtelevat ihmisiä epäreilulla ja epäoikeudenmukaisella tavalla. Siksi poistamme aktiivimallin leikkurin.

Rangaistusten sijaan haluamme panostaa palveluihin ja tarjota jokaiselle sopivaa ja työllistymistä tukevaa palvelua, koulutusta tai kuntoutusta.

Hallituksella on monta tärkeää tehtävää, joilla työllisyyttä vahvistetaan:

Haluamme saada pitkäaikaistyöttömille töitä.

Haluamme saada NEET-nuoret koulutukseen tai työelämään sekä vahvistaa osatyökykyisten oikeutta työhön.

Haluamme hyödyntää välityömarkkinoita yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa vahvana tukena kuljettaessa kohti tavallista työelämää sekä hyödyntää palkkatuettua työtä yksinkertaisena, oikeudenmukaisena ja helppona väylänä kohti pysyvää työsuhdetta.

Tämän lisäksi haluamme rakentaa turvallista ja oikeudenmukaista työelämää, tukea lapsiperheiden arkea rakentaa työelämän tasa-arvoa.

***

Hyvät ystävät!

Sosialidemokraattien johtama hallitus on koko Suomen asialla.

Vaikuttava ja fiksu aluepolitiikka on keino, jolla mahdollistetaan ja luodaan hyvää. Kävin tänä kesänä Savonlinnassa, joka on upea suomalainen kaupunki ja pyrkii määrätietoisesti kehittymään ja uudistumaan kohtaamistaan ongelmista huolimatta. Savonlinnan opettajakoulutuksen lakkauttaminen on ikävä esimerkki siitä, millaista aluepolitiikan ei pidä olla. Lyhytnäköisyys ei kannata.

Tämä hallitus haluaa vahvistaa kaikkialla Suomessa elinvoimaisen kehityksen edellytyksiä.

Erityisen vahvasti haluan sanoa, että jokaisella ihmisellä on oikeus elää kaikin tavoin turvallisessa Suomessa – kenenkään ei tarvitse pelätä oman tai läheistensä tulevaisuudesta tai turvallisuudesta – sen laajassa mielessä

***

Hyvät ystävät, bästa vänner!

Suomen EU-puheenjohtajakausi on täysillä käynnissä. Olemme valokeilassa ja vastuullisessa asemassa. Omalla paikallamme EU:n eturivissä.

Ainutlaatuinen on juuri oikea sana kuvaamaan Euroopan tarinaa.

Olin kesällä kahdessa EU:n huippukokouksessa, jossa jäsenmaiden johtajat kokoontuvat yhteen. Kokouskiireen keskellä pysähdyin hetkeksi ajattelemaan, että missä muualla maailmassa on kuljettu matka totaalisesta hävityksestä ja epätoivosta rakentavaan ja rajattomaan yhteistyöhön. Niinpä.

Maanosa, joka kärsi totalitarismin ja sodan kauhuista sekä todisti järkyttävän kansanmurhan 80 vuotta sitten, toimii tänä päivänä ympäri maailmaa demokratian, ihmisoikeuksien ja rauhan vahvimpana puolustajana.

Maanosassa, joka vielä 30 vuotta sitten oli piikkilankojen ja muurin jakama, on syntynyt ja kasvanut kokonainen sukupolvi, jolle vapaa liikkuvuus on ainoa, minkä he tuntevat.

Tarinamme on niin ainutlaatuinen, että sitä ihmetellään joka puolella. Se antaa aihetta ylpeyteen, mutta se tuo mukanaan myös suuren vastuun.

Oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme, sillä se mahdollistaa länsimaiseen demokratiaan kuuluvat muut arvot. Vapauden. Sananvapauden. Ihmisoikeudet. Jakamattoman ihmisarvon.

Oikeusvaltion läsnäoloa ei aina ole helppo havaita. Mutta jos oikeusvaltio alkaa murentua – puhumattakaan siitä, että se katoaisi – ihminen huomaa sen arjessaan välittömästi. Siihen ei ole varaa. Ei Euroopassa eikä missään muuallakaan.

Ihmisten ja yksilön suojaaminen, yhteiskunnan vakauden takaaminen ja rauhan varmistaminen ovat asioita, joiden arvoa ei voi mitata rahassa. Niiden eteen on tehtävä jatkuvasti työtä.

Samalla puolustamme sääntöihin pohjaavan monenkeskisen yhteistyön maailmaa ja vapaakauppaa. Meidän on syytä ymmärtää, että mikäli EU ei ole mukana määrittelemässä vapaakaupan sääntöjä, joku muu tekee sen meidän puolestamme.

On viisasta olla aktiivinen. On viisasta vaikuttaa asioihin, jotka joka tapauksessa vaikuttavat meihin.

***

Hyvät ystävät,

lastemme, lastenlastemme, tulevien sukupolvien sekä meidän itsemme kannalta tarvitaan vastuullista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa.

Olen sanonut aiemmin, että “kyllä mutta” -politiikan aika ilmastopolitiikassa on nyt ohi.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden slogan on Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä tulevaisuus kaikille eurooppalaisille ja koko Euroopalle.

Ihmiset ympäri Eurooppaa ja maailmaa ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Eivätkä ole vain huolissaan, vaan ihmiset ovat nousseet vaatimaan ratkaisuja.

Kun minun nuoruudessa lintsattiin koulusta mopoilun tai uusien tuttavuuksien takia, tänä päivänä nuoret ympäri Eurooppaa kerääntyvät kansallisten parlamenttien eteen osoittamaan mieltään heitä huolestuttavasta asiasta: ilmastokriisistä.

Heillä on vain yksi viesti meille päättäjille: Tehkää se, mitä varten teidät on valittu päättämään yhteisistä asioista. Tehkää päätökset, joilla ihmiskunnan ja planeettamme tulevaisuus pelastetaan.

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella nuorten huolta ei pelkästään kuulla, vaan siihen myös vastataan. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella haluamme näyttää, että poliittinen tahto – tärkein asia, jota tarvitaan ilmastokriisin pysäyttämiseksi – on uusiutuva luonnonvara.

Minulta on kysytty muutaman kerran, että miksi hallitusohjelma alkaa sanalla ilmastonmuutos. Vastaukseni on hyvin yksinkertainen:

Ilmastonmuutos on hallitusohjelman ensimmäinen sana, koska emme halua sen olevan koko ihmiskunnan viimeinen sana.

Kestävä Eurooppa ja kestävä tulevaisuus on mahdollista yhteistyöllä ja rohkealla eteenpäin katsovalla politiikalla. Sillä tavalla ainutlaatuinen tarinamme jatkuu. Ilmastokriisin ratkaiseminen voi olla seuraava eurooppalainen uroteko, jota tulevaisuudessa ihmetellään ja kiitellään.

***

Hyvät ystävät,

tällä viikolla SDP täyttää 120 vuotta.

Olen kesällä miettinyt paljon tuon ajanjakson historiaa, yhteiskunnallisia muutoksia ja saavutuksia sekä niitä asioita, joita meidän täytyy yhä parantaa. Asioita, joissa meidän täytyy pysyä liikkeessä, sillä pysähtyä ei voi ja taaksepäin kulkeminen ei olisi viisasta.

Sosialidemokratia on liike, joka on syntynyt hyödyntämään yhteiskunnallisten murrosten tarjoamia mahdollisuuksia ja samalla vastaamaan tuottamiin negatiivisiin sivuvaikutuksiin. Ja olemme onnistuneet siinä poikkeuksellisen hyvin.

Pitkin puolueen lähes 120-vuotista historiaa nämä sivuvaikutukset ovat olleet milloin sairauden ajan toimeentulon puutetta, milloin päivähoidon ja koulutuksen tarvetta, milloin liian pientä palkkaa tai yksinhuoltajaäitien sulkemista ulos yhteisön huomasta. Hyvinvointivaltio, jonka olemme yhdessä luoneet, on vastaus yhteiskunnallisen muutoksen negatiivisiin sivuvaikutuksiin.

Myös vuonna 2019, kun olemme jälleen nousseet pääministeripuolueeksi ja suurimpana puolueena johdamme Suomea ja juuri tänä syksynä myös EU:ta, yhteiskunta elää jatkuvassa murroksessa. Yksi suurimmista on digitalisaatio, robotisaatio ja automaation siirtyminen täysin uudelle tasolle.

Kuten aiemmillakin murroksilla, myös tällä on omat merkittävät hyötynsä ja sivuvaikutuksensa, jotka voivat olla myös negatiivisia. Suuriin hyötyihin kuuluvat tietenkin kaikki ne lukemattomat tavat joilla teknologia helpottaa meidän kaikkien elämää.

Robotisaation, automatisaation ja alustatalouden kohdalla nyt ja tulevaisuudessa on kiinnitettävä huomiota tulon- ja varallisuudenjakovaikutuksiin. Jokapäiväisen elämän kannalta aivan yhtä painava sekä todellinen ongelma on minua pitkään vaivannut kehitys, jossa osa väestöstä jää syrjään palveluiden siirtyessä yksinomaisesti nettiin.

Kasvokkain tapahtuvien palveluiden ja jopa puhelinyhteyksien väheneminen sulkee monen ikääntyneen ulos. Se syrjäyttää ja satuttaa.

Ikäihmisille tärkeimpiä digipalveluita ovat tutkitusti pankkipalvelut, terveystietojärjestelmät kuten OmaKanta, terveyskeskus- ja veropalvelut, aikataulujen ja reittien selvittäminen, matkalippujen hankkiminen ja muiden ostosten tekeminen – eli valtava osa jokapäiväisestä elämästä!

Yksi neljästä yli 65-vuotiaasta ikäihmisestä ei ole koskaan tunnistautunut sähköisesti. Yli 75-vuotiaista vain joka kolmas käyttää nettiä.

Muutos on ollut rajua. Yleisimmin vastuu digitaitojen opettamisesta jää omille lapsille, sukulaisille ja tuttaville – jos sellaisia on. Kirjastot ovat ottaneet työssä hyvän roolin, mutta niidenkään resurssit eivät riitä vastaamaan koko ongelmaan. Kotona asuvien yli 65 vuotta täyttäneiden määrä Suomessa on vuoteen 2030 mennessä noin 1,5 miljoonaa.

Noin puolet niistä, jotka eivät ole koskaan tunnistautuneet vaikkapa pankkitunnuksilla nimeää syyksi sen, ettei heillä ole käytössään tunnistautumisvälineitä. Lähes yhtä moni sanoo, ettei osaa kunnolla käyttää ohjelmia tai luota tietoturvaan.

Tunnen useita iäkkäitä ihmisiä, jotka käyttävät Facebookia ja Whatsappia ja maksavat laskunsa kännykkäsovelluksella siinä missä kuka tahansa. Mutta samaan aikaan liian moni on täysin yksin asian kanssa, eikä heillä ole ketään läheistä auttamassa laitteiden käytössä saati varaa hankkia tablettia, tietokonetta tai kosketusnäyttöpuhelinta.

Ratkaisuja tarvitaan pian. Meidän täytyy kuulla ikäihmisiä itseään ja kehittää sellaisia palveluita, joita on helppo käyttää. Tässä julkinen valta voi tehdä vain osan, ja mukaan tarvitaan myös yritysmaailmaa sekä kansalaisyhteiskunnan tukea.

Opastusta, tukea ja apua on oltava helposti saatavilla. Myös laitteiden luo on päästävä. Vaikka hinnat laskevat, jää moni ikäihminen digiajan ulkopuolelle koska hänellä ei ole varaa koneeseen, nettiyhteyteen tai älypuhelimeen. Erityisesti kirjastoilla on tässä suuri rooli, sillä niistä löytyy jo nyt sekä laitteita että opastusapua.

Julkisten palveluiden tulee olla saavutettavissa riippumatta digitaidoista – sen me olemme velkaa niille jotka eivät ikänsä tai kuntonsa puolesta koskaan ehdi digikelkkaan mukaan. Myös sähköinen valtakirja pitäisi tehdä yleisemmäksi, jotta vaikkapa läheinen voi asioida toisen puolesta.

Me haluamme puhua monia ikääntyneitä kiihtyvästi vaivaavasta digisyrjäytymisestä siksi, että olemme tasa-arvon liike.

Me olemme teknologisen kehityksen puolella, mutta digitaalista syrjäytymistä vastaan.

Ja aivan samalla tavalla kuin huolehdimme kansalaisten turvallisuudesta ulkona, meidän on huolehdittava myös kyberturvallisuudesta ja suojeltava ihmisiä.

Palvelunestohyökkäykset ovat arkipäivää ja niihin on varauduttava kunnolla. Palveluiden, joilla huolehditaan heikommista, on oltava erityisen vahvoja. Hallitus pitää huolen siitä, että kyberturvallisuuteen panostetaan enemmän.

***

Hyvät ystävät!

Teknologinen kehitys on parhaimmillaan silloin, kun se tuottaa ihmisten arkea helpottavia muutoksia. Esimerkkejä on vaikka kuinka paljon.

Helsinkiläisille nuorille – ja miksei vähän vanhemmillekin – sana ”voi” ei ole enää pelkästään ruoanlaittoon tarkoitettu asia. Se on myös kulkuneuvo, jonka voi ottaa kadulla käyttöönsä älypuhelimella.

Samalla tavalla sana ”volttaus” on saanut uuden merkityksen. Kun aiemmin sillä on viitattu ravilähtöihin, nykyään voltataan ruokaa ravintolasta kotiovelle. Omalta kotisohvalta avautuu digitaalinen ovi valtavaan ravintolamaailmaan, jonka kiertämiseen olisi vielä viisi vuotta sitten mennyt koko viikko.

Yksityinen sektori, start-upit sekä pienet ja suuret firmat, tuottaa jatkuvasti uudenlaisia huikeita palveluita ihmisille. Uusia palveluita ilmestyy jatkuvasti, meitä kaikkia varten. Ihmisten luovuus, taito kehittää ja luoda uutta sekä kyky mennä eteenpäin on hengästyttävän hienoa seurattavaa.

Julkisen vallan on pysyttävä samalla tavalla liikkeessä. Eikä vain toimia hippana, vaan panostettava digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin toteuttaa omaa perustehtäväänsä:

Parantaa, mahdollistaa ja helpottaa jokaisen ihmisen jokapäiväistä elämää ja arkea.

Viimeisten vuosikymmenten aikana ihmiset ovat olleet huolissaan – täysin aiheellisesti – siitä, että palvelut katoavat entistä kauemmaksi. Näin ei ole enää pakko olla, sillä palvelut muuttavat muotoaan, muuttuvat helpommiksi.

Digitalisaatio mahdollistaa erilaisten palveluiden paluun tulevaisuuteen ja paluun minne vain. Julkinen valta voi toimia ja tukea siinä, että palvelut tuodaan takaisin lähelle ihmisiä.

Tämä on sitä liikkeessä pysymistä, josta puhuin aiemmin. Tämä on sosialidemokraattista tulevaisuuspolitiikkaa, jonka myötä muutoksesta tehdään turvallisempaa kuin paikallaan pysymisestä.

***

Hyvät ystävät,

kuten todettu, SDP:llä on aina ollut ainutlaatuinen taito tehdä yhteiskunnallisia uudistuksia, joiden myötä ihmisten arjesta tulee helpompaa.

Uudistuksia, jollaisista on aiemmin osattu tuskin edes haaveilla.

Eikä pelkästään taito, sillä se ei yksin riitä.

Taidon lisäksi SDP:llä on aina ollut rohkeutta näyttää tietä, rohkeutta rakentaa tulevaisuusvisiota sekä rohkeutta uudistaa ja uudistua.

SDP:lle tärkeintä on aina ollut suomalaisten ja Suomen menestyminen. Se, että huomenna on paremmin kuin tänään.

Noin kaksi vuotta sitten osoitimme rohkeutta, kun otimme itsellemme yhteiskunnallisen keskustelun johtajuuden.

Teimme rohkean tulevaisuusvision ja esitimme oman vaihtoehtomme, jolla Suomea uudistetaan 2030-luvulle. Ja pidimme visiostamme kiinni, rohkeasti.

Poliittiset vastustajamme nousivat takajaloilleen, oikeisto erityisesti. Niiden vastaus SDP:n tulevaisuusinvestointeihin ja -uudistuksiin oli kaiken vastustaminen. Oli kyseessä sitten tulevaisuusinvestoinnit koulutukseen ja osaamiseen tai todelliset ja rohkeat keinot ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi, oikeisto huusi kuorossa: Ei, ei ja ei, ei missään nimessä ei.

Hyvät ystävät, se oli ratkaiseva asia, miksi SDP voitti vaalit. Aloitteellisuus, tulevaisuuteen katsominen ja rohkeus.

Sitä tarkoittaa lause:

Kun SDP on rohkeimmillaan, SDP on parhaimmillaan.

***

Hyvät ystävät ja toverit!

120 vuotta uudistuksia, ratkaisuja ja vastauksia.

Sosialidemokraattisen puolueen tarina on myös Suomen tarina.

Tarina siitä, miten rutiköyhästä ja turvattomasta maasta tehtiin demokraattinen ja vauras hyvinvointivaltio, yksi maailman rikkaimmista, osaavimmista ja turvallisimmista maista.

Tarina maasta, josta tuli eurooppalainen valtio ja aktiivinen kansainvälinen vaikuttaja.

Tarina maasta ja kansasta, joka voittaa mahdottomalta tuntuvat haasteet ja toteuttaa mahdottomalta tuntuvia uudistuksia.

Tarina kansasta, josta tulee koulutuksen myötä niin osaavaa, että mikään ei ole mahdotonta.

Sosialidemokratian ensimmäiset 120 vuotta ovat menestystarina vailla vertaa.

Vi är stolta, men inte nöjda. Olemme ylpeitä, mutta emme tyytyväisiä.

Siksi myös nyt on aika tehdä se, minkä Sosialidemokraatit tekevät parhaiten:

Katsoa eteenpäin. Keskittyä tulevaisuuteen. Seuraavaan 120 vuoteen.

***

Hyvät ystävät,

suomalaiset ovat antaneet meille erittäin suuren vastuun. Olemme siitä nöyrän kiitollisia ja toimimme kansalaisten luottamuksen arvoisesti.

SDP on vähän niin kuin tuttu ja turvallinen naapuri, jonka ovelle saa aina koputtaa ja johon voi luottaa.

Me avaamme oven ja olemme valmiita auttamaan – oli kyse sitten loppumaan päässeestä leivinpaperista, polkupyörän pumpusta tai auton tunkista. Emme siksi, että odotamme vastapalveluksia, vaan siksi että se on oikein ja haluamme toimia niin.

Siitä SDP tunnetaan.

Olen tyytyväinen siihen, että jälleen kerran – kuten niin monta kertaa aiemminkin – SDP:n mukavuusalueena on tulevaisuus. Siitä meidän on pidettävä kiinni.

Se kehittää ja vie meitä itseämme eteenpäin, mutta aivan erityisesti se kehittää ja vie Suomea eteenpäin.

Tällä vaalikaudella Suomesta rakennetaan parempaa.

Hyvinvointivaltiota uudistetaan ja kehitetään – ei pureta ja romuteta.

Koulutukseen ja osaamiseen panostetaan – tulevaisuudesta ei leikata.

Ihmisten turvallisuuden tunnetta lisätään ja jokaisen turvallisuudesta huolehditaan.

Vaaleissa esittelimme tulevaisuuslinjamme. Suomalaiset luottivat meihin ja antoivat meille valtakirjan uudistaa hyvinvointivaltiota entistä paremmaksi ja turvallisemmaksi.

Nyt johdamme edistyksellistä ja tulevaisuuteen katsovaa hallitusta, joka tekee Suomesta ja Euroopasta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Johdamme Suomea historiallisena aikana, jolloin tehdään osaamisen, koulutuksen, hyvinvoinnin ja ilmaston kannalta merkittäviä ja kauaskantoisia päätöksiä.

Me sosialidemokraatit olemme mukavuusalueellamme, tekemässä tulevaisuudesta parempaa.

Yhteinen matka kohti 2030-lukua on alkanut.