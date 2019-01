Pääministeri Sipilä: "Tarvitsemme yhtenäistä, konkreettisten toimien EU:ta"

Suomen pääministeri Juha Sipilä keskusteli Euroopan tulevaisuudesta meppien ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kanssa torstaina.

Puheessaan Euroopan parlamentin jäsenille pääministeri Sipilä antoi tukensa ”sellaiselle EU:lle, joka todistaa uskottavuutensa konkreettisten toimien kautta”. Hän korosti, että paras keino taistella populismia vastaan ja lisätä kansalaisten luottamusta EU:ta kohtaan on tehdä päätöksiä ja toimeenpanna niitä tehokkaasti, niin jäsenmaissa kuin Brysselissäkin.

Sipilä puhui lisäksi viimeaikaisista takaiskuista Euroopassa oikeusvaltion, lehdistönvapauden ja naisten oikeuksien osalta. Hän korosti, että EU:n yhteisten arvojen tulisi yhdistää jäsenmaita. ”Meidän täytyy löytää tapoja ratkaista EU:n sisäisiä erimielisyyksiä”, totesi Sipilä. Samalla hän painotti, että oikeusvaltioperiaatteesta ei voida tinkiä.

Keskeiset asiat Suomen puheenjohtajuuskaudella

Pääministeri Sipilä nosti puheessaan esiin heinäkuussa alkavan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ja toi esiin Suomen näkemyksiä keskeisiin puheenjohtajuuskauden aikana käsiteltäviin asioihin.

Monivuotinen rahoituskehys (MFF)

Sipilä totesi, että monivuotisen rahoituskehyksen osalta painopisteen pitäisi olla niillä alueilla, joilla EU:lla on parhaat edellytykset saada aikaan tuloksia, kuten maahanmuutossa, turvallisuudessa, sisämarkkinoilla, innovaatioissa, digitalisaatiossa ja ilmastokysymyksissä.

Muuttoliike

"Tarvitsemme kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa", totesi pääministeri Sipilä puheessaan. Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin on puututtava nykyistä tehokkaammin ja EU:n pitäisi tehdä kovemmin työtä palautuspolitiikan tehostamiseksi.

Turvallisuus- ja puolustusyhteistyö

Pääministeri suhtautui puheessaan positiivisesti viimeaikaiseen kehitykseen turvallisuus- ja puolustusyhteistyössä. ”Euroopan puolustusrahaston perustaminen ja pysyvä rakenteellinen yhteistyö ovat olleet askelia oikeaan suuntaan. Nyt meidän pitäisi keskittyä toimeenpanoon ja saavuttaa tuloksia,” hän totesi.

Sisämarkkinat

EU:n sisämarkkinoiden osalta Sipilä sanoi toivovansa, että tulevaisuudessa komissio omaksuu kokonaisvaltaisemman lähestymistavan, jossa sisämarkkinoiden, digitalisaation, teollisuuspolitiikan ja ulkoisen kilpailukyvyn keskinäiset yhteydet otetaan entistä paremmin huomioon.

Kauppa

Sipilä totesi, että kauppapolitiikka on tärkeässä asemassa EU:n kilpailukyvyn turvaamisessa ja uusien työpaikkojen luomisessa. Hän huomautti, että on erittäin vahingollista, jos suuret toimijat jatkavat kauppamuurien pystyttämistä. ”Meidän on tehtävä kaikkemme tällaisten muurien ehkäisemiseksi tai murtamiseksi”.

Ilmastotoimet

Pääministeri korosti, että EU:n tulisi ottaa johtoasema ilmastonmuutoksen torjunnassa. ”Meidän on tehtävä enemmän ja nopeammin. Meidän on vähennettävä päästöjä, kasvatettava hiilinieluja ja otettava käyttöön uutta tekniikkaa”, totesi Sipilä.

