Pääministerin on vietävä saamelaiskäräjälaki maaliin

“Hallitus julkaisi luonnoksen uudesta saamelaiskäräjälaista toukokuussa 2021. Tuosta on kulunut vuosi, eikä laki ole edelleenkään edennyt. Hallituskautta on jäljellä enää vuosi, joten saamelaiskäräjälaki on nyt kiireellisesti vietävä eteenpäin. Edeltävillä kahdella hallituskaudella saamelaiskäräjälain uudistus on epäonnistunut, eikä Marinin hallituksesta saa missään nimessä tulla kolmatta epäonnistumisen hallitusta. Uudistus on saatettava loppuun nyt”, vaatii Vihreiden nuorten puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Seuraavat saamelaiskäräjävaalit käydään jo vuonna 2023, ja lakiuudistus on ehdottomasti saatava aikaan ennen sitä. Nykyiseen lakiin liittyy saamelaisten oikeuksien kannalta vakavia epäkohtia, ja Suomi on saanut tästä YK:n ihmisoikeuskomitealtakin moitteet. Epäkohdat on ehdottomasti korjattava nyt, jotta seuraavat saamelaiskäräjävaalit voidaan käydä saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja oikeutta määrätä omasta asemastaan ja yhteisön jäsenyydestä kunnioittaen”, muistuttaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Lakiluonnos on ollut valmiina jo pitkään, ja nyt tarvitaan hallituksen hyväksyntä sille. Vuonna 2021 pääministeri Sanna Marin sanoi pitävänsä tärkeänä, että uudistus saadaan valmiiksi. Nyt pääministerin on aika laittaa sanansa toteen ja ottaa johtajuus asiassa. Pääministerin on pikimmiten arvovallallaan vietävä saamelaiskäräjälain uudistus eteenpäin. Saamelaisten oikeuksien loukkaukset ovat jatkuneet jo aivan liian pitkään”, toteavat puheenjohtajat Haavistoja Seppälä.