Pääradan peruskorjaushanke aloitettava välittömästi: Pirkanmaalle oleellista on laajasti ymmärretty, Helsingin ja Tampereen työmarkkinat yhdistävä hyvä saavutettavuus

KUTSU medialle: Pirkanmaan palkinnon jakaminen 1.9.2022 26.8.2022 09:33:19 EEST | Kutsu

Tervetuloa Pirkanmaan liiton järjestämään Pirkan päivään torstaina 1.9.2022 klo 18.00 alkaen. Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2022 Pirkanmaan palkinto. Paikkana on Tampere-talo, Sorsapuistosali. Palkinnon jakamisaika on noin klo 19:00. Palkinnon saajia on mahdollista kuvata ja haastatella illan aikana.