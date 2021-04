Pääsiäistesti: Testaa oletko intuitiivinen?

Pääsiäinen on hiljentymisen aikaa. Silloin on aikaa rauhoittua, suunnata tuntemukset sisimpää ja kuunnella mitä itsellä on sanottavaa. Kiireen ja arjen keskellä usein intuitio unohtuu. Hiljaisuus houkuttelee intuition esille. Täältä löytyy intuitiostesti.

- Pääsiäinen on otollista aikaa tutustua omaan intuitioon, sanoo intuition ammattilainen Suvi Savolainen. Kuva: Polina Khanteeva, Lovinphoto.

Intuitiosta on tullut pesun kestävä käyttövoima. Enää sitä ei pidetä huuhaana. Yhä useampi ihminen puhuu intuitiosta, jopa liike-elämässä. Monet arvostetut julkisuuden henkilöt ovat kertoneen ratkaisuidensa syyksi ”vain tunteen”, vaikka analyyttisesti ajatellen ratkaisu, johon he ovat päätyneet, ei vaikuta kovin järkevältä. Mutta, jälkeen päin nämä tunteella tehdyt päätökset ovat osoittautuneen oikeiksi. Käyttämätön voimavara - Intuitio on lähestulkoon käyttämätön voimavara, joka kannattaisi valjastaa käyttöön kaikilla elämän osa-aluilla, myös työelämässä, sanoo yrittäjä, intuitio- ja vahvuuskouluttaja, FM Suvi Savolainen.

Hän on vuodesta 2008 asti tehnyt työtä intuition ja ihmisten vahvuuksien parissa. Savolaista voisi kutsua henkisten resurssien käyttöönoton coutsiksi. Toisin kuin yleisesti luullaan, intuition käyttöä voi harjoitella. Intuitio ei ole ominaisuus, joka on tai ole. Savolainen korostaa, että jokainen ihminen on intuitiivinen. Ominaisuus kuuluu homo sapiens -pakettiin. Usein kiire ja häly katkaisee yhteyden omaan intuitioon. Jälki on sen mukaista. Ihminen voi paremmin, kun hänellä säilyy yhteys omaan itseensä. Kun pääsiäisenä ainakin teoriassa on aikaa olla rauhassa, niin pitkien pyhien aikana voisi olla hyvä antaa myös aikaa itselleen. Sille kaikkein tärkeimmälle ihmiselle, jonka kanssa suhde säilyy läpi elämän. Intuition polulle askel askeleelta Näin pääset alkuun intuitiosi haltuunotossa. 1. Tee tilaa intuitiolle hiljentämällä mielesi toviksi. 2. Kiinnitä huomiota aamulla herättyäsi mielessäsi pyöriviin asioihin, ennen kuin aktivoidut päivän askareisiin. 3. Herkistä aistejasi. Ylisuorittaminen tekee poissaolevaksi. Kiinnitä huomiota pitkin päivää tunteisiisi ja omiin tarpeisiisi. Kuuntele kehon tuntemuksia. Tositoimiin intuition kanssa Jos innostuit intuition mahdollisuuksista, sitä on mahdollista opiskella Intuition ABC -verkkokurssin välityksellä. Aivan umpimähkään kurssia ei tarvitse hankkia, sillä siitä on olemassa esimakua: Intuition tielle ilmainen verkkokurssi. Savolainen on kokenut loogisin menetelmin kouluttava superammattilainen. Hän ymmärtää, että suurimalle osalle ihmisistä intuitio voi olla mystistä ja siihen liittyvät termit ovat uppo-outoja. Hän luotsaa kurssilaisen askel askeleelta oman intuition pariin. Intuition ABC -verkkokurssilla opiskellaan muun muassa minkälaisia eri tapoja on tunnistaa oma intuitio. Testaa oletko intuitiivinen? Lisätietoja: www.intuitionammattilaiset.fi Intuitiota voi opiskella. Tutustu luotettavan intuition viiden kohdan checklistaan.

