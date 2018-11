Paatero: Kuntien erilaisuus on tunnistettava

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero peräänkuuluttaa kuntien erilaisuuden tunnistamista.

Paatero sanoo, että katsottaessa muuttovirtoja Suomen sisällä ja toisaalta kuntien taloudellista tilannetta, nähdään että kunnat erilaistuvat. Kaupungistuminen on yksi megatrendeistä maailmassa ja tämä näkyy myös Suomessa. Tätä suuntausta ei ole tarpeen vahvistaa tai toisaalta yrittää pysäyttää, vaan on etsittävä keinoja, joilla tilanteeseen voidaan vastata.

– Koko Suomen pitämiseksi asuttuna on alueilla oltava elinvoimaisuutta, työpaikkoja, koulutustausta, asuntoja, palveluja ja liikenneinfraa. Keinoina tähän ovat sekä valtion että alueiden omat toimet. On huolehdittava maan eri osien saavutettavuudesta niin yrityksille kuin työntekijöille.

Tilanteessa on tunnistettava että Suomessa on jo nyt ainakin neljän eri kategorian kuntia: yhtenä muiden pääkaupunkien kanssa kilpaileva metropolialue, vahvat kasvukaupungit, joiden vaikutus ulottuu myös ympäristökuntiin kuten hieman pienempien seutukaupunkienkin ja neljäntenä harvaan asutut kunnat. Näihin ei voi myöskään suhtautua kaikin osin yhdellä kaavalla, vaan on ymmärrettävä alueiden erilaisuus, esim joillakin alueilla kärsitään yhä pitkäaikaistyöttömyydestä ja toisilla työvoimapulasta.

Ruotsissa on kunnat jaettu alueellisiin ja paikallisiin kuntiin ja valtionosuudet on kolmessa eri kategoriassa kokoluokan mukaan, jolloin kaikilla ei ole myöskään samoja tehtäviä. Tulevaisuudessa voisi olla syytä tarkastella olisiko myös Suomessa hyvä tunnistaa että kaikki kunnat eivät ole vuosikymmeniin järjestäneet kaikkia palvelujaan itse, joka sote-palvelujen lisäksi tämä on realismia myös esim koulutuksen osalta. Samoin kuntien tasausjärjestelmä on Ruotsissa hoidettu valtion toimesta ei kuntien kesken.

– Tärkeintä on pitää huolta että eri puolilla asuvien ihmisten saavutettavissa ovat niin julkiset eli koulut tai terveyspalvelut kuin kaupalliset palvelut tai työpaikat.