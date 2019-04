Paatero: Liikkumattomuus on miljardihaaste, johon on tartuttava

SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero muistuttaa päivittäisen liikunnan merkitysestä ihmisen hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Tarvitaan toimenpiteitä, joilla liikkuvuutta voidaan tukea osana lasten ja nuorten arkea.

- Jotta luonteva ote päivittäiseen liikuntaan liittyvään toimintaan voimistuisi, olemme SDP:ssä esittäneet harrastukset sisältävää kokonaiskoulupäivää sekä ns. Islannin mallia, jossa koulut tekevät yhteistyötä seurojen kanssa, niin että koulupäiviin on kiinteästi sidottu myös liikunta, summaa Paatero.

- Näin kaikille tarjoutuisi mahdollisuus osallistua nykyisellään usein kalliiseenkin harrastustoimintaan, mutta toisaalta illat jäisivät vietettäväksi perheiden kesken.

Paatero muistuttaa, että Islannissa malli on vaatinut satsauksia yhteiskunnalta, mutta se on lasten liikkumisen ja muun harrastustoiminnan hyvien tulosten lisäksi tuottanut menestystä jopa jalkapallossa ja vähentänyt roimasti alkoholin käyttöä ja tupakointia nuorten keskuudessa.

- Liikkumattomuudessa on kyse miljardihaasteesta. Miksi emme satsaisi tähän lisäämällä hyvinvointia välittömästi sekä pidemmällä ajalla auttamalla nuoria kasvamaan hyväkuntoisemmiksi aikuisiksi, jotka jaksavat paremmin myös työelämässä? On myös hyvä muistaa, että fyysisen kunnon lisäksi liikunnalla on tukeva vaikutus myös mielenterveyteen.

Paatero puhui aiheesta TUL:n Saimaan piirin 100-vuotistiaisuudessa.