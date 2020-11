Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 10.11.2020

Malmin peruskoulun 7.- ja 9.-luokkalaisia siirtyy poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 10.11.2020 16:06:32 EET | Tiedote

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen on tehnyt perusopetuslain perusteella päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin Malmin peruskoulussa keskusteltuaan koulun rehtorin sekä sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan kanssa. Malmin peruskoulussa on ollut useampi koronatartunta lähipäivien aikana ja koulussa on tällä hetkellä karanteenissa 11 henkilöstöön kuuluvaa ja 115 oppilasta. Koulussa on oppilaita yhteensä 710. Malmin peruskoulu siirtyy poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ajaksi 11.–16.11.2020. Tänä ajanjaksona etäyhteyksiä hyödyntäen opiskelevat luokat 7A, 7B, 7C, 9A, 9B, 9C ja 9D. Päätös etäopetukseen siirtymisestä varmistaa opetuksen turvallisen sujumisen. Koulu toimittaa huoltajille tarkemmat ohjeet Wilman kautta. Koulun muut oppilaat jatkavat koululla lähiopetuksessa. Etäopetuksessa olevat oppilaat ruokailevat koululla porrastetun aikataulun mukaisesti. Karanteenissa oleville oppilaille on varattu ruokapaketit. Lisä