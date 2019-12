Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 17.12.2019

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 17.12.2019 13.12.2019 14:03:27 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 17. joulukuuta. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokous on julkinen ja se järjestetään Helsingin kaupungintalon tapahtumatorilla, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13. Kaikki ovat tervetulleita seuraamaan kokousta klo 16.00 alkaen. Kokousta voi myös seurata Helsinki-kanavalta www.helsinkikanava.fi. Lautakunta käsittelee kokouksessa muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjettia vuodelle 2020 sekä Helsingin luonnontiedelukion uusia tiloja. Tulosbudjetti Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi toimialan tulosbudjetti vuodelle 2020. Tulosbudjetin käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä noin 1,2 miljardia euroa ja investointimäärärahat noin 22 miljoonaa euroa. Tulosbudjetin valmistelun pohjana on ollut kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.8.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvioehdotus huomioiden sen jälkeisessä talousarviokäsittelyssä siihen päätetyt muu