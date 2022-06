Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 23.6.2022

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14.6.2022 10.6.2022 10:10:15 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kevätkauden viimeinen kokous pidetään tiistaina 14. kesäkuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan esityslistalla on muun muassa maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman 2018-2021 loppuraportti. Teemoina ohjelmassa olivat oppimisen edellytykset ja tuki, ohjaus ja neuvonta sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen ja rekrytointi. Tilahankkeista lautakunnan esityslistalla on seuraavat tilat: - osoitteeseen Pinkkarinkuja 4 toteutettavan päiväkoti Nihdin hankesuunnitelma sekä uuden päiväkodin perustaminen - osoitteeseen Hillerikuja 4 käyttöönotettavien Hertsikan ala-asteen koulun lisätilojen tarveselvitys - osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma - osoitteeseen Lääkärinkatu 8 toteutettavien Sophie Mannerheimin koulun lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa olevien oppilaiden opetustilojen tarveselvitys Lautakunnan