Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.5.2021

Asia 3: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 toteutumista koskeva 1. ennuste

Esittelijän ehdotuksesta poiketen lautakunta lisää päätökseen:

Valtuusto päätti vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä seuraavasti: ”Koronasta aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnissa talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunnat esittävät tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus valtuustolle.”

Koronasta aiheutuvat tulomenetykset heikentävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakatetta merkittävästi. Lautakunta katsoo, että koronapandemiasta johtuvia tulomenetyksiä ei tule paikata palvelutasoa heikentämällä tai hintoja nostamalla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 toteutumista koskeva 1. ennusteen mukaisesti toimialan toimintakatteen ennustetaan olevan 4,2 miljoonaa euroa (2,1 %) alle talousarvion. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 4,2 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen toimialan tulomenetysten kattamiseksi.

Lisäksi lautakunta toteaa, että erityisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla Helsingin vastuu ei rajoitu vain kaupungin omaan toimintaan, vaan suuri osa niin liikunnan, nuorisotyön kuin kulttuurin toiminnoista kaupungissamme toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erityisesti avustusten kautta.

Kaupunki tuki sektoria laajasti vuonna 2020, jotta kaupungissa olisi kulttuuri- ja liikuntapalveluja myös pandemian jälkeen. Avustustarve on jatkunut alan toiminnan estävien koronarajoitusten vuoksi myös vuonna 2021. Lisäksi lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut ja tarve myös heidän hyvinvointinsa edistämiselle Helsingissä on ilmeinen.

Tämän vuoksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 3,5 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen, joka osoitetaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi.

Asia 7: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mosan Wembley Oy:n lainahakemuksesta huoltorakennuksen ja katsomoiden rakentamiseksi ja pysäköintialueiden kunnostamiseksi Tapanilan urheilukentällä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 250 000 euron lainan myöntämistä Mosan Wembley Oy:lle 15 vuoden laina-ajalla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista urheilukentän kehittämiseksi yhtiölle vuokratulle maa-alueelle kaupungin edun mukaisena.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa huoltorakennus (MPS-talo) ja katsomot Tapanilan urheilukentälle sekä kunnostaa pysäköintialueet. Huoltorakennukseen on tarkoitus sisällyttää pukuhuonetilojen lisäksi tilat Malmin Palloseura ry:n toimistolle, neuvottelutilalle, seuran varustekaupalle sekä kahvilalle. Alueelle on myös suunniteltu lähiliikuntapaikan rakentamista.