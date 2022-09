Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.9.2022

Kokouksen päätöstiedote 13.9.2022: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-paatostiedotteet

13.9. lautakunta päätti muun muassa seuraavista:



Asia 8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Kalasataman kirjaston suunnittelua

Päätös ehdotuksen mukaan: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että asukasmäärältään nopeasti kasvavan Kalasataman kirjaston tarve on tunnistettu. Tiedossa oleva vuoden 2023 talousarvion raami ei kuitenkaan mahdollista kirjaston toteuttamista vuonna 2023. Tästä syystä hanke siirretään vuodelle 2024.



Kirjaston suunnittelu jatkuu, hankkeen tarvekuvaus on valmistelussa ja tarkempi palvelukonseptin suunnittelu käynnistyy syksyllä 2022 osallistavalla prosessilla alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada uudelle kirjastolle talousarviovaraus vuonna 2024. Kertaluonteisten suunnittelu- ja varustamiskustannusten lisäksi tulee varautua myös 4–5 työntekijän henkilöstökuluihin sekä jatkuviin tilakustannuksiin, jotka tarkentuvat suunnittelun edetessä



Asia 16 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2023

Päätös: Esittelijän ehdotuksesta poiketen vuoden 2023 hinnoitteluperiaatteiseen lisätään uutena maksuttomuuteen oikeutettuna ryhmänä liikuntapalveluihin omaishoitajat.



Asia 17 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2023–2025

Päätös: Esittelijän ehdotuksesta poiketen lisätään ennen pohjatekstejä seuraava teksti:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raami ei mahdollista kaupunkistrategian täysimääräiseen toteuttamiseen tarvittavien palvelujen tarjoamista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla energian hinnan nousu näkyy voimakkaammin kuin muilla peruspalveluja tuottavilla toimialoilla. Tämänhetkisen arvion mukaan toimialan energiakustannukset ovat ensi vuonna 4,9 miljoonaa euroa korkeammat kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Jos energiakustannusten ja yleisen hintatason nousua ei huomioida ensi vuoden talousarviossa, tarkoittaa se merkittäviä leikkauksia toimialan palveluiden laatuun ja laajuuteen. Kulttuuri, liikunta, nuorisotoiminta ja kirjastot kärsivät pahasti koronapandemiasta ja palveluiden nykyisen tason heikentäminen vaikeuttaisi koronasta palautumista merkittävästi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä toimialan käyttömenoihin pitääkin lisätä vähintään energiakustannusten nousun verran lisää määrärahoja sekä siirtää investoinneista käyttötalouden puolelle eräitä menoja.

Talousarvioehdotuksen raamissa ei myöskään ole huomioitu uusien lakisääteisten tehtävien kuten oppivelvollisuuslain vaatimia uusia vakanssien tuomaa rasitusta 0,2 miljoonaa euroa eikä nuorisoikäluokan määrän kasvun tuomaa kustannusta 0,2 miljoonaa euroa. Kaupunkistrategian toteuttamisen edellyttämiä kehittämistoimiin tarvittaisiin yhteensä 3,7 miljoonaa euroa lisärahoitusta.