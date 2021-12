Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021

Kulttuurin kummilapsissa mukana jo tuhansia perheitä – vuonna 2022 syntyvien kummeina aloittavat uudet kulttuuritoimijat 13.12.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Helsingin kaupungin lapsiperheille suunnattu maksuton kulttuuripalvelu, Kulttuurin kummilapset, on saavuttanut suuren suosion helsinkiläisten perheiden keskuudessa. Kulttuurin kummilapsissa on mukana jo lähes 5700 lapsiperhettä. Vuonna 2021 syntyneiden lasten perheitä on mukana reilu 2400 ja vuonna 2020 syntyneiden perheitä lähes 3300.