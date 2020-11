Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.11.2020

Nuorisotyön hankkiminen nuorisopalvelukokonaisuuden pohjoiselle alueelle julkisina hankintoina Tapanilan alueen ja Puistolan alueen nuorisotyössä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuuttaa nuorisopalvelukokonaisuuden valmistelemaan Tapanilan ja Puistolan alueellisen nuorisotyön toiminnan toteuttamisen julkisena hankintana yhden vuoden ja kahden vuoden optiokauden ajaksi. Tapanilan nuorisotyöllistä toimintaa on toteutettu hankintana ja toteuttajana on ollut Tapanilan Erä ry. Puistolan alueen nuorisotyöllistä toimintaa on toteutettu hankintana ja toimintaa on järjestänyt Helsingin NMKY ry.

Nuorisopalveluissa on, kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti, työn alla suunnitelma siitä, miten tulevaisuudessa kumppanuuksia vahvistetaan ja yhdessä yhteistyötahojen kanssa määritellään yhteistyön sisältöjä ja rajapintoja. Osana tätä prosessia tullaan myös tekemään ehdotus palveluiden tuottamisen tavoista: mitkä toiminnat olisi tarkoituksenmukaista tuottaa itse, mitkä toiminnat sopivat avustettaviksi tai muuten tuettaviksi ja mitkä toiminnat kilpailutetaan.