Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.6.2019

Helsingin kulttuuripalkinto Meeri Koutaniemelle, taiteilijapalkinnot Palefacelle, Valtteri Raekalliolle ja Milja Sarkolalle 12.6.2019 00:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin kulttuuripalkinto 2019 on myönnetty valokuvataiteilija, kuvajournalisti ja ihmisoikeusaktivisti Meeri Koutaniemelle. Palkinnon suuruus on 15 000 euroa. Vuoden taitelijapalkinnon saavat rap-artistina tunnettu Karri ”Paleface” Miettinen, tanssitaiteilija ja koreografi Valtteri Raekallio ja näytelmäkirjailija, käsikirjoittaja ja teatteriohjaaja Milja Sarkola. Taitelijapalkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa.