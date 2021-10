Päättäjien puututtava varhaiskasvatuksen epäkohtiin

Toimeentulotukiasiakkaiden pallottelun loputtava 8.10.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Toimeentulotuen Kela-siirto on hankaloittanut heikoimmassa asemassa ja sosiaalityön tarpeessa olevien asiointia. Tämä on lisännyt turvattomuutta ja jopa estänyt palvelujen ja taloudellisen tuen saannin, toteaa Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotuen uudistamista valmisteleva työryhmä loppumietinnössään. Työryhmän mukaan heikoimmassa asemassa on peräti 20 prosenttia perustoimeentulotuen asiakkaista.