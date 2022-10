Päihdejärjestöt huolissaan huumekuolemista – jokaisen luvun takana on jollekin tärkeä ihminen

International Awareness Day 31.8. kannustaa löytämään keinoja huumekuolemien ehkäisemiseksi 25.8.2022 09:54:07 EEST | Tiedote

Elokuun viimeisenä päivänä, 31.8., vietetään kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisyyn liittyvää päivää. International Overdose Awarness Day (IOAD) on vuonna 2001 Australiassa syntynyt kampanja, joka on levinnyt ympäri maailmaa. Kampanjan tavoitteena on tarjota huumeisiin kuolleiden läheisille turvallinen kanava ja ympäristö, jonka kautta edesmennyttä ihmistä voi surra ilman häpeän ja syyllisyyden tunteita. Tämän lisäksi kampanjassa halutaan huomioida ne ihmiset, jotka vielä käyttävät tai ovat käyttäneet huumeita, käyttöön liittyvän häpeän vähentämiseksi.