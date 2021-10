Päihdekuntoutukseen uusi valtakunnallinen toimija – Kantamo Oy ja Fenix-klinikat Oy yhdistyvät

Kantamon hallituksen puheenjohtaja Juha Rantasen mukaan Kantamon ja Fenix-klinikoiden yhdistyminen tuo Minnesota-malliselle päihdehoidolle lisää uskottavuutta ja kasvaneita toimintamahdollisuuksia.

“Valtakunnallisen toiminnan ja kasvaneiden resurssien myötä meillä on entistä paremmat mahdollisuudet vahvistaa hyviä hoitotuloksia tuovan Minnesota-mallisen päihdekuntoutuksen asemaa Suomen päihdehoitojärjestelmässä ja työterveyshuollossa”, Rantanen sanoo.

Minnesota-mallinen hoito on alun perin Yhdysvalloissa kehitetty hoitomuoto, joka perustuu 12 askeleen ohjelmaan. Se on maailman käytetyimpiä laitosmuotoisia päihdehoitoja. Esimerkiksi Ruotsissa 70 % laitoskuntoutuksesta tapahtuu Minnesota-mallilla. Hoito koostuu yhden kuukauden laitosjaksosta ja yhdentoista kuukauden jatkohoidosta. Tuloksia seurataan viikoittain 12 kuukauden ajan. Kaksi kolmasosaa Minnesota-mallisen hoidon aloittaneista potilaista on päihteettömänä 12 kuukautta laitosjakson päättymisen jälkeen ja koko 12 kuukauden hoidon käyneistä raittiina on 10 vuoden kuluttua 94 prosenttia.

Järjestely toteutetaan osakevaihtona, jossa Fenix-klinikat tulee Kantamon tytäryhtiöksi ja Fenixin omistajat saavat vastaavasti 30 % yhdistyneen yhtiön osakkeista. “Olemme erittäin tyytyväisiä ratkaisuun, koska liittoutumalla Kantamon kanssa meillä on entistä paremmat mahdollisuudet auttaa päihderiippuvaisia ja heidän läheisiään parempaan elämään. Yhdistetyin voimavaroin pystymme panostamaan myös hoitomallin jatkuvaan kehittämiseen”, Fenixin hallituksen puheenjohtaja Hanna-Mari Rintala sanoo.

Kantamo on jatkossa Suomen johtava Minnesota-mallisen tai 12 askeleen hoitomallin laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen järjestäjä ja sen jatkohoitoryhmien verkosto on maan laajin. Yhtiöllä on jatkossa kaksi laitoskuntoutusyksikköä, yksi Kärkölässä Päijät-Hämeessä, toinen Ähtärissä Etelä-Pohjanmaalla. Samalla yhtiön jatkohoitoverkosto kattaa tehokkaasti koko maan, kun Kantamon yli 20 ryhmää ja Fenixin yli 10 ryhmää ovat asiakkaiden saatavilla.

Yhdistyneen yhtiön hoidossa henkilöstön kokemusasiantuntijuus yhdistyy vahvaan sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen osaamiseen. Toiminta on Avi:n säätelemä yksityinen sosiaalialan palvelu. Kummatkin yksiköt ovat Kelan hyväksymiä päihdekuntoutuslaitoksia. Kantamon ja Fenixin hoidon on tähän mennessä käynyt lähes 2600 henkilöä.

Suomessa päihderiippuvaisia hoidetaan usein lyhyillä vieroitushoitojaksoilla tai laitoskuntoutusta kevyemmällä avohoidolla. Juha Rantasen mukaan Minnesota-mallinen hoitomalli on Suomessa nousussa juuri todennettavien tuloksiensa vuoksi.

“Asiaa on Suomessakin tutkittu. Kuntoutukseen panostaminen tulee kunnille huomattavasti halvemmaksi, kun ei tarvita uusintahoitoja ja kuormitus mm. terveydenhuollolle, poliisille ja sosiaalitoimelle vähenee. Minnesota-mallin ehdottomana etuna on tulosten seurattavuus. Laitosjakson jälkeen kontakti säilyy ja päihteettömyys todennetaan viikoittain, 11 kuukauden ajan”, Rantanen sanoo.

Kantamon toimitusjohtaja Julius Miikkulainen jatkaa yhdistyneiden yhtiöiden toimitusjohtajana ja Fenix-klinikoiden toimitusjohtaja Eero Kyhä on nimitetty Kantamon varatoimitusjohtajaksi. Eero Kyhä jatkaa Ähtärin yksikön vetäjänä.