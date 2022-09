“Päihdekuntoutuminen vaatii aikaa ja oikea-aikaista tukea”

Huumeiden käytöstä aiheutuneet haitat, kuten huumekuolemat, ovat olleet kasvussa koko 2000-luvun ajan. Avohoito-ohjelmassa hoitovastaavana työskentelevän Jonna Siivikon mukaan olisi ensiarvoisen tärkeää, että palvelujärjestelmässä huomioitaisiin nykyistä paremmin yksilölliset tuen tarpeet sekä riittävän pitkäkestoinen ja oikea-aikainen tuki, jotta päihdekuntoutuksessa päästäisiin toivottuihin tuloksiin.

Siivikon mukaan avohoidon etuna on se, että yksilön arki on keskeisesti mukana kuntoutuksessa ja elämäntavan muutosta harjoitellaan todellisessa elinympäristössä, jolloin kuntoutuminen konkretisoituu ja tuottaa näkyvää muutosta. Avohoitopainotteisuus sopii kuitenkin vain niille asiakkaille, joilla on riittävän vakaa elämäntilanne muutoksen toteuttamiseen ja mahdollisuus keskittyä omaan kuntoutukseensa.

Siivikon mukaan vielä 2000-luvun alussa laitoskuntoutusjaksot saattoivat olla jopa vuodenkin mittaisia. Nykyään ne kestävät pääsääntöisesti vain neljästä kuuteen viikkoon. Siivikko työskentelee Tukikohta ry:n ylläpitämässä Jälkipolku-kuntoutusohjelmassa, jossa on huomattu, että avokuntoutuksiin ohjautuu yhä useammin ihmisiä, joilla olisi edeltävästi tarvetta tiiviimmälle tuelle.

“Avohoidolla on valtavan suuri ja tärkeä merkitys, mutta se ei voi korvata riittävän pitkiä laitoskuntoutusjaksoja. Monen meille tulevan asiakkaan arki ja sosiaalinen elämä ovat vielä hyvin sidoksissa päihdemaailmaan. Asiakkaat tarvitsevat paljon tukea ihan arjen perusasioissa ja päihdekuvioista irrottautumisessa. Moni hyötyisi pidempikestoisesta laitoskuntoutuksesta ja vasta sen jälkeen avohoitoon siirtymisestä. Kun kuntoutusta ei ole ajoitettu oikeaan vaiheeseen hoitopolkua, myös retkahduksia ja hoidon keskeytyksiä tapahtuu enemmän”, Siivikko kertoo.

“Kun tuki ajoitetaan oikeaan vaiheeseen kuntoutumista, saa asiakas siitä mahdollisimman suuren hyödyn. Esimerkiksi meillä Jälkipolussa asiakkaat ovat kertoneet kuntoutuksen auttaneen heitä sitoutumaan päihteettömään elämään. Asiakaskyselyiden mukaan heidän toimintakykynsä on vahvistunut kuntoutuksen myötä. Lisäksi he ovat saaneet tukea vaikeaan elämäntilanteeseen sekä kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Iso osa asiakkaistamme löytää kuntoutuksen jälkeen päihteettömyyttä tukevan jatkopolun itselleen ja siirtyvät kuntouttavaan työtoimintaan, opiskelemaan tai työelämään”, Siivikko kertoo.