Päihdeongelmaiset vauvaperheet saavat vankkaa tukea Oulussa

Päihteitä käyttävien äitien kuntoutukseen ohjaaminen on heikentynyt korona-aikana ja sen jälkeen. Odottavat ja vauvaperheet eivät saa apua ajoissa ja päästyään kuntoutukseen ovat aikaisempaa huonommassa kunnossa. Pulma näkyy Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmän ensikodeissa ja avopalveluissa valtakunnallisesti, mutta myös Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Pidä kiinni -ensikoti Orvokissa.

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttamiseen erikoistuneessa Orvokissa Oulussa vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeen yhdistyy päihdekuntoutus. Viisipaikkaisessa ensikodissa autetaan vuosittain 10–15 päihteistä irrottautuvaa perhettä. Vaikeasta päihdeongelmasta toipuminen on lähes mahdotonta ilman vankkaa ja asiantuntevaa apua. Useimmiten Pidä kiinni -hoitoon tulon vaihtoehtona on vauvan huostaanotto. Päihdeongelmista toipuvien vanhempien vauvoista lähes kaikki ovat altistuneet päihteille sikiöaikana. Ilman apua vauvojen terveys ja kehitys ovat vakavassa vaarassa eikä hoitojakson aloitusta tule venyttää.

− Ensikoti Orvokissa äitiyttä ja vanhemmuutta tuetaan ja vahvistetaan yhtä aikaa päihdekuntoutuksen kanssa. Pelkkä päihteettömyys ei riitä. Vanhemmat tarvitsevat tukea myös siihen, miten toimia turvallisena äitinä tai isänä. Taustalla on usein monia ongelmia ja kuntoutuminen vaatii riittävän pitkää aikaa. Meillä tukena ammattilaisten lisäksi ovat toiset samassa tilanteessa olevat vanhemmat, sanoo toiminnanjohtaja Pia Kangas, Oulun ensi- ja turvakoti ry:stä

Odotus- ja vauva-ajan päihdeongelma edellyttää usein ympärivuorokautista kuntoutusta ja kuntoutuminen kestää useista kuukausista yli vuoteen. Laitosjakson jälkeen tarvitaan vielä pitkään tukea, jotta turvataan lapsen terve kehitys, mutta tulokset ovat hyviä. Suurin osa riittävän pitkässä Pidä kiinni -kuntoutuksessa olleista pystyy muuttamaan elämäänsä täysin ja elämään normaalia lapsiperheen elämää.

Päihdekuntoutus yhdistettynä vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio. Joka vuosi hoidossa on noin 250 perhettä ympäri Suomea. Ensikoti Orvokki on osa valtakunnallista Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmää.

Korona-ajan hoitovelkaa on kasautunut

Korona-aika on lisännyt huolta perheistä. Erityisen huolestuttavaa on, että päihteitä käyttävät vanhemmat eivät pääse odotusaikana riittävän ajoissa oikeanlaisiin palveluihin. Poikkeusaikana jopa puolet Pidä kiinni -ensikotien paikoista on ollut tyhjillään. Tilanne on tasoittunut poikkeusolojen jälkeen, mutta vieläkään ei olla saavutettu normaalia tasoa. Perheet eivät saa apua riittävän nopeasti.

− Päihdeongelmaisista odottavista ja vauvaperheistä täytyy pitää parempaa huolta. Neuvolassa ongelmat täytyy tunnistaa, ottaa puheeksi ja löytää perheille oikeanlaista apua. Odottavat äidit ja heidän kumppaninsa eivät saa pudota palvelujen ulkopuolelle, sillä heitä pystytään auttamaan tehokkaasti ja vaikuttavasti, toteaa pääsihteeri Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotien liitosta.

− Kuntapäättäjien ja jatkossa hyvinvointialueen päättäjien tulee huolehtia, että taloudellinen satsaus kuntoutukseen löytyy. Päihteitä käyttävälle odottavalle tai vauvaperheelle ympärivuorokautinen kuntoutus toki maksaa. Se on ehdottomasti järkevää ja merkittävästi halvempaa kuin vauvan huostaanotto 18 ikävuoteen asti, joka maksaa noin miljoona euroa, Särkelä muistuttaa.

Investointi vauvaperheiden hyvinvointiin on inhimillisesti välttämätöntä ja taloudellisesti kannattavaa.

Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -kuntoutuksessa sai vuonna 2021 apua 440 asiakasta. Seitsemässä Pidä kiinni -ensikodissa sai apua 71 äitiä, 34 isää ja 74 lasta. Avopalveluita tarjottiin 9 paikkakunnalla ja niistä apua sai viime vuonna 105 äitiä, 46 isää ja 110 lasta.