Päihdeongelmasta kärsivän läheiset tarvitsevat tukea: häpeä kuluttaa läheisten voimia

Yli puoli miljoonaa suomalaista juo yli riskirajojen. Päihdeongelma koskettaa aina myös läheisiä: vanhempia, lapsia, sisaruksia, ystäviä. Myös läheiset tarvitsevat tukea ja palveluja.

– Moni läheinen elää asian kanssa todella yksin. Häpeän vuoksi aiheesta ei kerrota välttämättä edes ystäville tai sukulaisille, puhumattakaan omasta työpaikasta. Kaikki energia menee huolehtimiseen ja päihdeongelmasta kärsivän läheisen auttamiseen, jolloin omat voimavarat ehtyvät, Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman sanoo.

Tukikohta ry tekee työtä päihteitä käyttävien ihmisten sekä heidän läheistensä kanssa. Kohtaamisissa nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on tärkeää. Ammattilainen voi kannustaa läheistä pitämään parempaa huolta omasta itsestä, ottamaan etäisyyttä kuormittavaan tilanteeseen ja huolehtimaan omasta jaksamisesta. Ammattilainen voi myös tukea häpeästä irti päästämisessä ja rajojen asettamisessa sekä tilanteen hyväksymisessä. Myös vertaistuesta, esimerkiksi läheisryhmistä, on monelle apua.

– Läheiset tarvitsevat tukea siinä missä päihteitä käyttävä ihminenkin, mutta valitettavasti palvelujärjestelmämme tunnistaa vielä huonosti läheisten erityiset tuen tarpeet. Liian usein läheinen nähdään vain tukihenkilönä ja resurssina päihteitä käyttävän henkilön kuntoutumisprosessissa, vaikka myös läheiset pitäisi tunnistaa tuen tarvitsijoiksi, Furman sanoo.

Suomessa on 65—70 000 lasta, joiden toisella tai molemmilla vanhemmilla on päihdeongelma. Nuorten kokemukset omien vanhempien ongelmallisesta alkoholinkäytöstä kuvaavat hyvin niitä haittoja, joita läheisen juominen voi aiheuttaa. Nuorten kokemia haittoja ovat muun muassa perheriidat, häpeä, ahdistus ja unen puute.

– Meidän aikuisten tehtävä on tukea ja auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten syrjäytyminen on ongelma, johon pitää pystyä puuttumaan. Samalla emme saa unohtaa niitä lapsia, joilla menee hyvin. On tärkeää, että huomioimme myös ne lapset, joilla juuri nyt kaikki on kunnossa, jotta he tietävät, kenen puoleen voivat kääntyä tarpeen tullen, Koulutus Elämään Säätiön toiminnanjohtaja Sami Teikko sanoo.

Päihdepäivien 2019 teema on Jokainen on läheinen. Päihdepäivät-tapahtuman järjestäjiä ovat EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, ja pääyhteistyökumppaneita tänä vuonna ovat Barnavårdsföreningen i Finland rf sekä Tukikohta ry.

– Lähes jokaisen suomalaisen lähipiirissä on joku, jolla on päihdeongelma. Haluamme tuoda esiin läheisten tärkeän roolin ja muistuttaa, että läheisetkin tarvitsevat tukea. Samalla on hyvä muistaa läheisten valtavan suuri merkitys kaikkien ihmisten elämässä. Tarvitsemme toisiamme ja ystävien sekä perheen tukea, toiminnanjohtaja Pia Sundell Barnavårdsföreningen i Finland rf:stä sanoo.