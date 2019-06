Päihdestrategian avulla päihdetyö toimivaksi ja tasa-arvoiseksi

Suomen huumausainestrategia on uudistettava yhteistyössä huumeita käyttävien ihmisten kanssa 9.5.2019 12:30:00 EEST | Tiedote

Suomen nykyinen huumausainestrategia on laadittu vuonna 1997. Suomen huumausainetilanteessa ja huumeita koskevassa toimintaympäristössä on tätä seuranneiden 22 vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Huumeiden käyttö- ja kokeilumäärät ovat lisääntyneet, erilaisten huumausaineiden kirjo on kasvanut ja käyttökulttuuri on sirpaloitunut. Päihdehoidot ovat muuttuneet yhä lyhytkestoisemmiksi ja korvaushoito on yleistynyt. Hoitoon pääsyssä on valitettavan suuria alueellisia eroja ja huumehoidon palveluissa on aukkoja. Huumausainestrategiatyön tulee vastata nykyajan tarpeisiin ja haasteisiin. – On aika uudistaa huumausainestrategiamme yhdessä viranomaisten, asiantuntijoiden, järjestöjen ja käyttäjien sekä heidän läheistensä kanssa. Työhön pitää saada mukaan myös huumeita käyttävät ihmiset. He tietävät huumehaasteista ja huumehaitoista usein ennen viranomaisia ja ammattilaisia. Tämä tieto on kallisarvoista. Kokonaiskeskustelu ja selkeät tämän päivän linjaukset on syytä tehdä nyt, Mirka