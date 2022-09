Päihdetyön ja riippuvuuksien sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyä kehitetään alueellisesti

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksiä 14.9.22 15.9.2022 13:16:27 EEST | Tiedote

Aika 14.9.2022, klo 15:00 Paikka Järvenpää, Järvenpää-talo Käsitellyt asiat § 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. § 98 Tiedoksi Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. § 99 Hyvinvointialueen johtajan valinta Esitys: Aluehallitus päättää että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Lisäksi aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, ​että aluevaltuusto päättää suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin,​ virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,​ todeta, ​että valinta on ehdollinen siihen asti, ​kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. § 100 Johtajien pätevyysvaatimukset