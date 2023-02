Päijät-Hämeen ja Hämeen teollisuusyrityksille tarjolla maksutonta sparrausta Kasvu Openin Kasvupolku® -sparrausohjelmassa

Globaalit markkinat asettavat jatkuvasti lisää hiilineutraaliusvaatimuksia, ja ne koskevat suurempien yritysten lisäksi myös alihankkijoita. Päijät-Hämeessä ja Hämeessäkin on monia suuria yrityksiä, jotka ovat jo lähes hiilineutraaleita, mutta niillä – saati sitten pienemmillä teollisuusyrityksillä – on vielä paljon tekemistä hiilineutraalisuuden sekä muiden vastuulliseen liiketoimintaan liittyvien tekijöiden hyödyntämisessä bisneksessä.

− Me LADECissa lähdimme tähän Kasvupolkuun mukaan siksi, että haluamme olla auttamassa toiminta-alueemme teollisuusyrityksiä siirtymään yhä vahvemmin kohti vastuullista liiketoimintaa. Tämän Kasvu Openin Kasvupolku-ohjelman kautta alueemme yritykset saavat tuekseen maksutta paitsi meidän omien liiketoimintakehittäjiemme, myös Kasvu Openin tarjoamia eri alojen asiantuntijoita. Kannustan todellakin alueemme teollisuusyrityksiä tarttumaan tähän mahdollisuuteen, innostaa LADECin Jarno Saarinen.

Kasvupolulle mukaan lähtevillä yrityksillä on lisäksi käytettävissään Hämeen Yrityspalvelut eli Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston neuvonta- koulutus- ja rahoituspalvelut sekä LAB-ammattikorkeakoulun StartHubin palvelut.

− ELY-keskus kehittää ja tukee elinkeinoelämää Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueella monin eri tavoin ja Kasvu Open kiinnostaa meitä luonnollisesti. Hiilineutraalius ja vihreä siirtymä ovat vahvasti myös valtion tavoitteena, joten mekin olemme palveluinemme lähteneet tähän polkuun mukaan. Haluamme osaltamme auttaa yrityksiä kehittämään uutta ja vastuullista bisnestä ja kasvua, kertoo Matti Nykänen Hämeen Yrityspalveluista.

− LAB-ammattikorkeakoulu ja StartHub ovat mukana tällä Kasvupolulla, koska näemme, että alueellamme on paljon annettavaa teollisuuden hiilineutraaliuden edistämiseksi. Tarjoamme mukaan hakeville yrityksille sparrausta, verkostoja sekä parhaan näkymän alueen startuppeihin, kertoo LABin StartHubin Mark Poutanen.

Kasvupolku-sparraus parantaa bisnestä

Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparraaja, jonka visiona on auttaa jokaista suomalaista kasvuhaluista yritystä tavoittamaan hullunrohkeat unelmansa.

Kasvu Openin Kasvupolku® on alueellinen tai teemallinen sparrausohjelma, joka sisältää kolme tapahtumapäivää ja digitaalista työskentelyä. Kasvupolku-ohjelmat on tarkoitettu yrityksille, joilla on aitoa kasvuhalua ja kehittämisintoa. Ohjelmassa yritys saa arvokkaita kontakteja ja tapaa asiantuntevia sparraajia, jotka haastavat kurkkaamaan ”out of the box”. Sparrausten teemat vaihtelevat myynnistä johtamiseen ja digitaaliseen kehitykseen – aina yrityksen tarpeiden mukaan.

Ennakkoilmoittautuminen Kasvupolku-ohjelmiin on käynnissä nyt. Varsinainen hakuaika Kasvupolkuun on 14.2.−21.3.2023. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: kasvuopen.fi.

Hämeen Yrityspalvelut on ELY-keskuksen ja TE-toimiston uusi yrityspalvelukokonaisuus, jossa autetaan ja etsitään yrityksiä valtion yrityspalveluiden piiriin. Hämeen yrityspalveluiden kautta yritys saa neuvontaa, koulutusta ja rahoitusta kasvun tueksi. TeamFinland-verkoston avulla yritys voi päästä hyödyntämään myös kansainvälistymispalveluita ja Suomen ulkomaanverkoston yhteyksiä. Yrityksien ei tarvitse tunnistaa oikeaa palvelua tai rahoitusta, me autamme. www.hämeenyrityspalvelut.fi

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy auttaa toiminta-alueensa yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yrityksen perustamiseen, yrittäjyyteen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä Lahden seudulle sijoittumiseen liittyvissä asioissa. Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Lahti, Orimattila ja Padasjoki tarjoavat LADECin neuvonnan, tapahtumat, seminaarit sekä sähköiset palvelut maksutta alueensa yrittäjille ja yrityksille.

StartHub on LAB-ammattikorkeakoulun Lahdessa, Mukkulan kampuksella toimiva startup-keskus, joka palvelee maksutta jo aloittaneita startup-yrityksiä sekä yrityksen perustamista harkitsevia opiskelijoita yrittäjyyden alkutaipaleella.