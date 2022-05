Paikallisin voimin uuteen kukoistukseen – Original Sokos Hotel Arinan uudistus on valmis

Jokaiselle jotakin, kaikille tunnelmaa oululaisesta elämänmenosta

Original Sokos Hotel Arinan uudistuksessa taustalla on ollut alusta saakka oululaisuuden ja Oulun elävän kulttuuriperinnön kunnioittaminen. Ihastusta hotellivieraiden keskuudessa ovat aiheuttaneet erityisesti hotellihuoneiden tunnelmat, joista jokaiselle löytyy omat ihailijansa.

– Paikallista muotoilua ja käsityötä kunnioittavat yksityiskohdat on jopa jouduttu listaamaan, jotta vastaanotosta osataan kertoa, mistä esimerkiksi Terva-huoneen Toripolliisi-patsaita saattaa tilata. Niin ihastuneita vieraamme ovat olleet huoneisiin ja niiden tunnelmiin, kertoo hotellijohtaja Päivi Kaarlela.

Huoneuudistus ja oululaisuuden näkyminen huoneissa on kiinnostanut asiakkaiden lisäksi myös yhteistyökumppaneita. Uudistunutta hotellia on haluttu tulla erikseen yhteistyökumppaneiden sekä heidän sidosryhmiensä toimesta katsomaan ja myös erinäiset verkostot ovat vierailleet katsomassa korttelin tarjontaa uudistuksen aikana sekä uudistuksen valmistuttua.

Työvoimaa ja osaamista Oulusta

Original Sokos Hotel Arinan uudistus toteutettiin yhdessä pohjoissuomalaisten toimijoiden kanssa ja sen luoma työllistämisvaikutus alueella oli 40 henkilötyövuotta. Remontin rakennus- ja LVI-osuudesta vastasi Movitek Oy, sähköurakasta OAT Oy ja kiintokalusteista Kiimingin kaluste Oy. Sisustussuunnittelusta vastasi oululainen PAVE Arkkitehdit Oy.

- Lähdimme luomaan selkeästi oululaista mutta samalla kansainvälisen tason designhotellifiilistä. Halusimme välttää trendikliseitä ja suunnitella aikaa kestävän arkkitehtuurin ja sisustuksen, josta löytyy selkeä punainen lanka sekä Oululaisista tarinoista että pohjoissuomalaisuudesta. Rapsuttelimme esiin aitoa oululaisuutta ja sen elementtejä, joiden kautta löytyivät huoneiden tunnelmat Lohi, Terva ja Kesäyö. Original Sokos Hotel Arinan uudistus on osa pidempään jatkunutta yhteistyötä ja on hienoa, että arinalaisilta on löytynyt uskallusta tehdä rohkeitakin ratkaisuja, sanoo PAVE Arkkitehtien Pave Mikkonen.

Vaikka hotellin pinnat uudistettiin täydellisesti, toteutettiin huoneuudistus silti vastuullisesti painottaen kestäviä materiaaleja ja esimerkiksi osa kalusteista kunnostettiin uudestaan paikallisten käsityöläisten toimesta. Vastuullisuus näkyy myös kiinteistöön tehdyissä energiaoptimointipäätöksissä ja huomattavia vastuullisia uudistuksia on nähtävissä joka puolella hotellia. Uudistuksen yhteydessä muun muassa lisättiin ilmanvaihtojärjestelmien lämmöntalteenottoa, jota käytetään käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen, sekä huoneiden valaistus ja ilmastointi ohjelmoitiin kytkeytymään energiansäästötilaan asiakkaan poistuessa huoneesta. Green Key -ympäristömerkin mukaisesti myös veden virtauma saatiin optimaaliseksi vaihtamalla kaikkiin kylpyhuoneisiin sadesuihkut kuitenkaan poistamatta miellyttävää suihkukokemusta.

Asiakastyytyväisyys reilussa kasvussa

Vaikka hotelli pysyi auki asiakkaille koko uudistuksen ajan, remontista ei tullut valituksia ja asiakastyytyväisyys (NPS) on noussut voimakkaasti koko ajan. Asiakaskokemus on parantunut ja runsaasti kiitosta on kerännyt uusitut saunatilat, iso lasten leikkialue ja kuntosali, jotka vastaavat monipuolisen asiakaskunnan tarpeisiin.

– Oululainen kulttuuri elää vahvana Original Sokos Hotel Arinassa, minkä vuoksi odotammekin innolla 2026 kulttuuripääkaupunkiaikaa. Uudistus tehtiin myös silmällä pitäen Oulu2026-hanketta. Kaikki terva-, lohi- ja kesäyö -huoneemme ovat nyt valmiita ottamaan vieraamme tunnelmalliseen syleilyynsä. Lämpimästi tervetuloa, toivottaa Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Original Sokos Hotel Arinan katon alla olevat ravintolat uudistettiin jo aiemmin vuosien 2016-2017 aikana, mutta viimeisen pisteen iin päälle korttelin uudistuksessa tuo kesäkuussa avattava ravintola VENN.