Paikkoja auki, etsitään tekijät! -ELY-tilaisuus avaa Työvoimatiekartta-hankkeen tuloksia työvoiman saatavuuden parantamiseksi

Työministeri Tuula Haatainen käynnisti syksyllä 2021 Työvoimatiekartta-hankkeen, jotta työvoiman saatavuus ja siten kestävä talouskasvu voitaisiin turvata kaikilla toimialoilla koko Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden johtamassa tiekarttatyössä kahdeksan eri työnantaja- ja tekijäliittojen asiantuntijoista muodostuvaa toimialaryhmää selvitti, miten osaajien löytymistä voitaisiin parantaa.

Hankkeen asiantuntijoiden kehittämä tietomalli täsmentää kuvaa työvoiman tarjonnasta ja kysynnästä eri aloilla ja alueilla. Näin syventyi ymmärrys siitä, onko kyse puhtaasta työvoimapulasta, osaamisvajeista vai kohtaanto-ongelmista sekä siitä, miten paljon työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa Suomi tarvitsee.

Työvoimatiekartta hankkeen tulokset on koottu raporttiin

Paikkoja auki, etsitään tekijät! -ELY-kiertueella TEMin asiantuntijat esittelevät Työvoimatiekartta-hankkeen tärkeimpiä alueellisia tuloksia kullakin ELY-alueella. Omia ratkaisujaan pääsevät esittelemään myös maakuntiemme yritysten, oppilaitosten, kaupunkien ja kuntien, hallinnon ja muiden sidosryhmien edustajat.

”Mitä paremmin ymmärrämme työvoimakapeikkojen syitä, sitä paremmin osaamme löytää pulmiin myös ratkaisuja. Olen iloinen, että pääsemme ELY-kiertueella keskustelemaan Työvoimatiekartta-hankkeen tuloksista eri puolilla Suomea ja pohtimaan samalla, mitä kaikkea voisi vielä olla tehtävissä, jotta työnhakijoille löytyisi työtä ja kaikkiin työpaikkoihin löytyisi tekijöitä”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Työvoimakapeikkoihin liittyvät ala- ja aluekohtaiset tulokset ja tiekarttatyössä mukana olleiden toimialaryhmän esittämät ratkaisuehdotukset on myös koottu yhteen Työvoiman saatavuus, työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat 2022 -raporttiin (valtioneuvosto.fi), joka on julkaistu 16.1.2023 työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla (tem.fi). Myös hankkeessa kehitetty tietopohja on julkaistu sivuilla avoimen datan -periaatteella vapaasti hyödynnettäväksi.

Hämeessä työvoimapulaa on erityisesti sote-alan osaajista

Työvoimatiekartta-hankkeen tulosten mukaan Hämeessä työvoimapulaa on erityisesti sote-alan osaajista sekä varhaiskasvatuksen opettajista. Kohtaanto-ongelmia, jolloin sekä avoimia paikkoja että työttömiä työnhakijoita on ammatissa tavallista enemmän, on taas monissa rakennusalan ammateissa sekä muun muassa ravitsemusalalla ja kasvihuonetyöntekijöillä. Eniten ylitarjontaa on tulosten mukaan yleissihteereillä ja myyjillä.

Työvoimakapeikkojen syyt ja ratkaisut vaihtelevat alalta ja alueelta toiselle. Työvoiman saatavuutta voisi kuitenkin helpottaa erityisesti toimilla, jotka vauhdittavat työvoimasiirtymiä ylitarjonta-ammateista työvoimapula-ammatteihin ja tukevat kohtaannon parantamista.

Ohjelma

Paikkoja auki, etsitään tekijät! -tilaisuuden 13.2.2023, Lahti, Fellmannia, auditorio Kirkkokatu 27

klo 9.00 Tilaisuuden avaus, johtaja Vesa Jouppila, Hämeen ELY-keskus : Tervetuloa, tilaisuuden ohjelma ja järjestelyt





: Tervetuloa, tilaisuuden ohjelma ja järjestelyt klo 9.05 Työministeri Tuula Haatainen : Kaikkien taidot käyttöön – diagnoosista rohtoihin





: Kaikkien taidot käyttöön – diagnoosista rohtoihin klo 9.25 Erityisasiantuntija Liisa Larja, TEM : Mitä data sanoo: reservit, kohtaanto ja maahanmuuton tarve





: Mitä data sanoo: reservit, kohtaanto ja maahanmuuton tarve klo 9.50 Keskustelua ja kysymyksiä





klo 10.00 Kahvitauko, 20 min





klo 10.20 Case 1 Fazer : Yhteistyössä on voimaa – ratkaisuja työn ja tekijöiden kohtaamiseen, Anne Leikas, Director, Talent & Wellbeing, Fazer Group





: Yhteistyössä on voimaa – ratkaisuja työn ja tekijöiden kohtaamiseen, klo 10.35 Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti : Osaajien saatavuus, pilkahduksia tulevaisuuden työllisyys- ja elinkeinopolitiikasta





: Osaajien saatavuus, pilkahduksia tulevaisuuden työllisyys- ja elinkeinopolitiikasta klo 10.45 Case 2 Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia (Työtä riittää -hanke) , Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palvelut: Täsmätyökykyisten työllistäminen, Marjo Siekkinen Työelämäkoordinaattori, Kiipulan ammattiopisto ja Ville Kirkonpelto, Asumispalveluiden päällikkö, Oma Häme Hyvinvointialue





, Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palvelut: Täsmätyökykyisten työllistäminen, klo 11.05 Keskustelu : Ratkeaako työvoimapula paremmalla kohtaannolla, reserveillä vai työvoiman maahanmuutolla? keskustelun vetää työelämävalmentaja Kirsi Hyväri , Hämeen ELY-keskus keskustelijoina toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen Hämeen kauppakamarista, kokeilutoimistonjohtaja Mira Sillanpää Hämeenlinnan seudun kuntakokeilusta, vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä Hämeen ammattikorkeakoulusta, yrittäjä Sirpa Kilpeläinen Eezy henkilöstöpalveluista ja henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahti Osuuskauppa Hämeenmaasta





: Ratkeaako työvoimapula paremmalla kohtaannolla, reserveillä vai työvoiman maahanmuutolla? klo 11.45 Keskustelua ja kysymyksiä





klo 11.55 Ministeriön kiitokset ja tilaisuuden päätössanat





klo 12.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuudessa ei ole etäosallistumismahdollisuutta.

Tilaisuuden väliajalla on kahvitarjoilu.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen. Tilaisuudessa on varattu aikaa median haastatteluille kahvitauon aikana klo 10–10.20.

Mediaa pyydetään ilmoittautumaan ennakolta osoitteeseen tiedotus.hame@ely-keskus.fi . Myös kysymyksiä voi lähettää etukäteen.