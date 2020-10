Painosten kirjailijakuningatar Heather Morris Helsingin kirjamessuille

Auschwitzin tatuoija on yksi 2000-luvun myydyimpiä kirjoja. Se nosti kuusikymppisen Heather Morrisin maailmanmaineeseen. Romaani ja sen jatko-osa Cilkan tarina ovat koskettaneet lähes sataatuhatta lukijaa ja äänikirjan kuuntelijaa myös Suomessa. Heather Morris vierailee Helsingin virtuaalisilla kirjamessuilla lauantaina 24.10. kello 13. Haastattelu on livemuotoinen ja se käydään englanniksi.

Auschwitzin tatuoijana työskennelleen Lale Sokolovin tarina ja sen jatko-osa, Lalen ystävästä Cilkasta Kleinista kertova Cilkan tarina ovat myyneet maailmanlaajuisesti useita miljoonia kappaleita. Molemmat romaanit perustuvat tositapahtumiin, mutta Morris on käyttänyt tarinankertojan taitojaan täyttääkseen aukkoja.

Cilkan tarinan päähenkilö Cilka Klein esiintyy myös. Hän oli keskitysleirillä natsien seksiorjana ja tuomittiin sotaoikeudenkäynnissä Siperian vankileirille. Klein vietti 15 vuotta Vorkutan vankileirillä. ”Cilka oli rohkein ihminen, jonka olen koskaan tavannut”, Lale Sokolov on sanonut.

Morris on nykyään rikastunut kirjoillaan, mutta tragedioilta ei ole vältytty. Alkuvuodesta hänen kotiaan Sydneyn lähistöllä Australiassa koetteli metsäpalot. Korona vei esiintymiset heti keväällä. Morris asuu 50 kilometrin päässä Sydneystä luonnonpuiston reunalla, jossa asustelee muun muassa koaloja. Hän tuntee hyvin Australian juutalaisyhteisön, sillä monet holokaustin kokeneet muuttivat toisen maailmansodan jälkeen sinne, ja Morris on tutustunut yhteisön jäseniin kirjojen taustatutkimusta tehdessään.

Aula & Co julkaisee Morrisin seuraavan kirjan Tarinoita toivosta maaliskuussa 2020.

Heather Morris:

Auschwitzin tatuoija. Aula & Co 2010. Suomentanut Pekka Tuomisto.

Cilkan tarina. Aula & Co 2020. Suomentanut Pekka Tuomisto.

Tarinoita toivosta. Aula & Co, ilmestyy maaliskuussa 2020.