Päivä Paloasemalla® -tapahtumiin odotetaan lauantaina 100 000 kävijää

Päivä Paloasemalla -tapahtumaa vietetään tulevana lauantaina 365 paloasemalla eri puolilla Suomea. Iloiseen ja elämykselliseen koko perheen turvallisuustapahtumaan odotetaan jopa 100 000 vierasta. Päivä Paloasemalla -tapahtumat ovat osa Paloturvallisuusviikkoa. Tapahtumapaikat kannattaa tarkistaa netistä osoitteesta paloturvallisuusviikko.fi.

Päivää Paloasemalla vietetään 25.11. jo kymmenettä kertaa. Päivä Paloasemilla -tapahtumista on muodostunut suuri valtakunnallinen turvallisuustapahtuma, jossa viihdytään ja opitaan elämyksellisesti paloturvallisuustaitoja. Tänä vuonna tapahtumia on 365.

Paloturvallisuuteen perehdytään jälleen kädestä pitäen. Niin aikuiset kuin lapsetkin voivat harjoitella alkusammutusta ja poistumista savuisesta tilasta. Kodin vaaranpaikkoja voi miettiä asiantuntijan kanssa. Siinä sivussa voi tutustua paloautoihin ja muuhun kalustoon. Jokainen tapahtuma on vähän erilainen, omien tekijöidensä näköinen.

Monissa Päivä Paloasemalla -tapahtumissa perehdytään varmastikin keittiön turvalliseen. Liesi sinänsä on turvallinen keittiön laite, mutta noin tuhat kertaa joka vuosi paloautot lähtevät sammuttamaan liesipaloa, kun ruoka on jätetty kypsymään ilman valvontaa. Lieden käyttö aiheuttaa noin kolmanneksen kotien tulipaloista, ja keittiössä on paljon muitakin paloriskejä.

Myös palovaroitinasiat ovat esillä paloasemilla. Tänä vuonna muistutetaan, että koko palovaroitin on syytä vaihtaa uuteen. Ilmassa oleva pöly ja rasva saattavat estää palovaroittimen toiminnan, vaikka paristo olisikin tuore ja palovaroitin näyttäisi toimivan testinappulasta painamalla.

Tervetuloa Päivä Paloasemalla tapahtumaan lauantaina 25.11. Tiedossa on elämyksellinen päivä, ja onpa lapsivieraille luvassa turvallisuusaiheinen joulukalenterikin. Kaikkien Päivä Paloasemalla -tapahtumaan osallistuvien paloasemien aukioloajat ja osoitteet löytyvät internetistä osoitteesta www.paloturvallisuusviikko.fi.





Paloturvallisuusviikkoa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä sisäministeriön, Suomen Palopäällystöliiton, Nuohousalan Keskusliiton, Finanssialan sekä pelastuslaitosten, pelastusliittojen ja palokuntien kanssa. Mukana ovat myös Suomen Kiinteistöliitto ja Suomen Omakotiliitto sekä Ehyt ry. Paloturvallisuusviikon rahoittaa palosuojelurahasto, ja Päivä Paloasemalla -tapahtumien yritysyhteistyökumppanina on LähiTapiola.