Päiväkodit siirtyvät uuteen aikakauteen

Hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi on siirtämässä päiväkotien varhaiskasvatuksen uuteen aikakauteen. Lakiesityksen mukainen henkilöstön kelpoisuuksien ja henkilöstörakenteen muutos tulee kehittämään merkittäväksi päiväkodeissa tehtävää varhaiskasvatusta, todetaan Lastentarhanopettajaliiton valtuuston julkilausumassa.

Lastentarhanopettajaliitto katsoo, että tutkimustulokset varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta on otettu vakavasti. Korkeatasoisen varhaiskasvatuksen edut ovat kiistattomia. Tutkimustulokset painottavat henkilöstön koulutustason ja pedagogiikan laadun välistä yhteyttä. Laadultaan korkeatasoinen varhaiskasvatus vaikuttaa koulutukselliseen tasa-arvoon ja heijastuu pitkälle aikuisikään saakka. On keskeistä, että kehittämisen lähtökohtana on lapsen etu ja oikeus korkeatasoiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuslaki luo pohjaa suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämiselle ja laadun yhdenmukaistamiselle sekä liittää varhaiskasvatusjärjestelmän kiinteäksi osaksi suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.

Lastentarhanopettajaliitto nostaa esiin lakiesityksen keskeisen uudistuksen, jossa varhaiskasvatuksen opettajankoulutus keskittyy kokonaisuudessaan yliopistoihin muun opettajankoulutuksen yhteyteen. On hyvä, että kaikki nykyiset lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan tehtävissä toimivat säilyttävät kelpoisuutensa tehtäviinsä jatkossakin, myös siirtymäkauden päättyessä vuoden 2030 jälkeen. Nyt on kuitenkin tärkeää uskaltaa kehittää rohkeasti tulevaisuuden varhaiskasvatusta hallituksen varhaiskasvatuslakiesityksen mukaisesti selkeyttämällä henkilöstön nimikkeet koulutustaustan mukaan.

Tämä on iso askel varhaiskasvatuksen tulevaisuuden kehittämiselle. Merkittävä uudistus on myös päiväkodinjohtajan kelpoisuuden muuttaminen kasvatustieteen maisteriksi. Lastentarhanopettajaliitto korostaa, että nämä kelpoisuusehtojen muuttamiset ovat välttämättömiä varhaiskasvatuslakiin kirjattujen vaativien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Varhaiskasvatuslaki on kehittämässä päiväkotiryhmien henkilöstörakennetta niin, että vähintään kaksi kolmesta lapsiryhmässä työskentelevästä ovat korkeakoulutettuja. Näistä vähintään toisella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajankoulutus. Henkilöstön osaamisella on selkeä yhteys varhaiskasvatuksen laadun kanssa ja tämä lakiesityksen linjaus tukee vahvasti laadun kehittämistä päiväkodeissa. Lakiesitys on korjaamassa päiväkotien henkilöstörakennetta, joista sosiaali- ja terveysalan koulutuksen suorittaneet ovat enemmistönä. Vahvistuva varhaiskasvatuksen pedagogiikka edellyttää näitä muutoksia. Pitkä siirtymäaika antaa kunnille aikaa henkilöstörakenteen kehittämiseen.

Lastentarhanopettajaliiton valtuuston 45 jäsentä kokoontuivat 4.-5.5. valtuuston kevätkokoukseen Helsingissä. Valtuusto edustaa Lastentarhanopettajaliiton 14 500 jäsentä.