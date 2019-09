Päiväkoti Himmelille haetaan väistötiloja

Helsingin kaupunki etsii päiväkoti Himmelille (Olkilyhteentie 17) korvaavia tiloja rakennuksen huonon kunnon vuoksi. Todennäköisin ratkaisu on, että toiminta siirretään väistötilapaviljonkiin.

Kaupunki selvittää parhaillaan paviljongin toimituksen aikataulua sekä sopivaa tonttia väistötilalle. Ensisijaisesti selvitetään mahdollisuutta sijoittaa väliaikainen rakennus Suutarilan ala-asteen (Seulastentie 11) viereen.

Kaupunki on ryhtynyt tarvittaviin toimiin, jotta päiväkodin toiminta voi jatkua nykyisissä tiloissa siihen asti, kun toiminta siirtyy väistötiloihin.

Päiväkotiin on tuotu ilmanpuhdistimia ja sisätilat on ylipaineistettu. Myös rakennuksen alla oleva ryömintätila on alipaineistettu, jotta sisätiloihin ei kulkeutuisi epäpuhtauksia. Tilat myös siivotaan perusteellisesti lattiasta kattoon. Lisäksi päiväkotiin asennetaan lähiaikoina mittauslaitteita, joilla seurataan tilojen sisäilmaolosuhteita.

Väistötilahankkeen etenemisestä tiedotetaan päiväkodin henkilökunnalle ja lasten huoltajille seuraavan kerran, kun suunnitelmat tarkentuvat.