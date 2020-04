Päiväkoti Lauttasaaren ja Daghemmet Drumsön uudet tilat ja piha-alue herättävät ihastusta

Uudet päiväkoti Lauttasaaren ja Daghemmet Drumsön tilat saavat kehuja päiväkodin henkilökunnalta ja lapsilta. Helsingin kaupungin rakennuttama talo on ollut käytössä noin kaksi viikkoa.

Lauttasaaren uusin päiväkoti (Isokaari 30) tarjoaa tilat noin 160 suomenkieliselle ja 90 ruotsinkieliselle lapselle. Päiväkoti Lauttasaarella ja Daghemmet Drumsöllä on kummallakin talossa omat sisätilat ja niiden lisäksi yhteinen juhlasali, ateljee sekä kahvihuone henkilökunnille.

Rakennuksen suunnitteluun ovat vaikuttaneet päiväkotien tarpeiden ohella poikkeuksellisen hieno tontti ja viereinen katuympäristö. Rakennus sijaitsee Isokaaren ja Hakolahdentien puistoalueen välissä. Julkisivun suunnittelussa on otettu huomioon myös lähialueen rakennusten tyypilliset materiaalit ja materiaalien kestävyys.

Kadun suuntaan rakennus luo tiilimuurimaisen suojaavan seinämän, jota puhkovat suuret ikkunat. Pihan puolelta rakennus on vahvemmin yhteydessä lähiluontoon. Vaaleisiin katoksiin ja parvekkeisiin on muun muassa asennettu puualapinnat. Talon toisessa kerroksessa on 70 metriä pitkä leikkiparveke, josta lapset pääsevät pihalle siltamaista luiskaa pitkin.

Piha on luonnonoloiltaan vaihtelevaa mäntyistä kallio- ja moreenimaastoa. Puita ja avokallioita on säilytetty mahdollisimman paljon, ja suuren piha-alueen leikkipaikat ja luontopolut on sijoiteltu ympäristön ehdoilla.

Päiväkotien johtajat Pia Kingo ja Aino Ezzat-Agha kertovat yhdessä tuoreista tunnelmista uusissa tiloissa: “Tämä on upea rakennus, kaunis ja moderni. Aivan mahtava luonnonpiha, josta lapset ovat tykänneet paljon. Pihalla lapset tekevät pieniä retkiä, leikkivät, pelaavat sählyä ja ajavat pyörillä. Erilaisia toimintoja on paljon.”

Päiväkotien johtajat ovat kokeneet, että talon koko pituudelta kulkevan keskustilan luonnonmateriaalit tuovat rauhallisuutta ja jopa hiljaisuuden tunnetta taloon. Eteis- ja leikkitilojen rytmittämä yhtenäinen keskustila on verhoiltu vaalealla massiivipuulla.

Rakennuksessa on taiteilija Maija Luutosen tekemä kolmiosainen taideteos, johon kuuluvat juhlasalin seinän iso tekstiilityö, porrashuoneiden valoteokset ja pihan siirtolohkareisiin hakatut kuviot.

Hankkeen projektinjohtajan Pentti Salon mukaan kaupunki tavoittelee rakennushankkeissaan hyvää energiatehokkuutta. Tämä päiväkoti on lähes nollaenergiarakennus.

Rakennus otettiin käyttöön noin kaksi viikkoa sitten, mutta alun perin tavoite oli avata tilat reilusti aikaisemmin. Kaupunki joutui järjestämään ylimääräisen pääurakoitsijan hankintakierroksen, koska ensimmäisen pääurakoitsijan urakkasopimus piti purkaa työmaan jo käynnistyttyä.

Rakennuksen pääsuunnittelija on arkkitehti Antti Luutonen Arkkitehtitoimisto Luutonen Oy:stä.

Lauttasaaren ala-asteen perusparannus on käynnistynyt

Lauttasaaren ala-asteen (Myllykalliontie 3) laaja perusparannus on käynnistynyt koululla ja tavoitteena on, että se valmistuu vuoden 2021 syyslukukauden aikana. Korjaustyön lisäksi musiikkiopiston käytössä olleet tilat muutetaan koulun opetuskäyttöön sopiviksi.

Kuvat: Helsingin aineistopankista saa lisää kohteen kuvia http://aineistopankki.hel.fi/l/SsTRFMvSMkJ5