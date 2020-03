Päiväkoti Norlandia Areenan henkilöstö ja lapset karanteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi

Päiväkodissa 10.–11.3.2020 oleilleet lapset ja henkilökuntaan kuuluvat asetetaan kotikaranteeniin 15.–25.3. väliseksi ajaksi. Karanteeniin asetettuja on yhteensä 87.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on todettu uusia koronavirustartuntoja. Yksi tartunnan saaneista on ollut päiväkoti Norlandia Areenan tiloissa 10.–11.3.2020 välisenä aikana.

Altistumisen laajuutta selvitettäessä on ilmennyt, että kaikki päiväkodissa mainittuina päivinä oleilleet ovat voineet altistua koronavirukselle. Espoon kaupungin tartuntatautiviranomainen on päättänyt, että kaikki päiväkodissa 10.–11.3.2020 oleilleet lapset ja henkilökuntaan kuuluvat asetetaan kotikaranteeniin 15.–25.3. väliseksi ajaksi. Karanteeniin asetettuja on yhteensä 87.

Espoon tartuntatautiyksiköstä on oltu yhteydessä kotikaranteeniin asetettavien lasten vanhempiin ja henkilökuntaan.

Oireettomien kotikaranteenissa olevien lasten huoltajat voivat käydä normaalisti töissä ja sisarukset voivat käydä päiväkodissa ja koulussa.

Lisätietoja:

Sanna Svahn, terveyspalvelujen johtaja, Espoon kaupunki, p. 050 544 6535

Olli Lehtisalo, toimitusjohtaja, Norlandia Päiväkodit, p. 040 844 2695

www.espoo.fi/koronavirus