Päiväkoti Sompasaaren rakentaminen on alkamassa

Uusi päiväkoti tarvitaan, koska Kalasatamassa ja Sompasaaressa rakennetaan vilkkaasti uusia asuntoja, ja lasten määrä alueella kasvaa. Päiväkoti Sompasaareen rakennetaan varhaiskasvatuksen tiloja noin 210 lasta varten. Talon alakerran tiloja tarjotaan asukaskäyttöön iltaisin ja viikonloppuisin.

Uusi rakennus on korkeimmillaan kolmikerroksinen ja tiiliverhoiltu. Sen on suunnitellut Verstas Arkkitehdit Oy. Rakennus on energiatehokas, ja sen energiankäytössä hyödynnetään kaukolämmön lisäksi aurinkopaneeleita.

Päiväkodin leikkipiha on korttelipihan puolella. Lisäksi päiväkoti saa käyttöönsä alueen Loviseholminpuistosta.

Tavoitteena on, että uudet tilat ja piha valmistuvat syksyllä 2023. Tämä edellyttää sitä, että myös korttelin muut työmaat toimivat sovittavassa aikataulussa. Päiväkoti sijoittuu uuteen kortteliin, jonne on samanaikaisesti rakenteilla myös asuinkerrostaloja, pysäköintihalli ja yhteispiha.

Verkkosaaressa valmistuu loppuvuodesta uusi talo suomen- ja ruotsinkielisille päiväkodeille

Kalasatamassa Capellan puistotie 27:ssä on rakenteilla puurakenteinen kaksikerroksinen päiväkotirakennus. Sinne tulee noin 330 uutta varhaiskasvatuspaikkaa suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Talossa on tarkoitus tarjota myös ympärivuorokautista vuorohoitoa.



Rakennushanke etenee sujuvasti ja talo valmistuu arviolta loppuvuodesta 2022. Se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2023.

Lue Lisää:

Verkkosaaren uuden päiväkodin rakentamistyöt vauhdissa