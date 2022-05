Päivi Alasalmen äänikirjahitti Alamaailman kuningatar ilmestyy kesädekkarina kovissa kansissa – Kesän käännöstrillereissä tutustutaan murhapodcasteihin ja jännitetään balettitanssijoiden kohtalokkaita harha-askelia

Pitkän kirjailijauran tehneen Päivi Alasalmen Alamaailman kuningattaressa vanhempi rikoskonstaapeli Hallavainen tutkii Tampereen alamaailman kruunaamattoman kuningasparin arvoasuntoa, joka näyttää lähinnä teurastamolta. Asukkaat ovat kadonneet jäljettömiin. Mitä heille on tapahtunut? Samoihin aikoihin sosionomi Anu Murtovuo muuttaa Oulusta Tampereelle. Hän ei ole asunut kaupungissa koskaan aiemmin, mutta jostain syystä hänet tunnetaan joka paikassa. Pian Anu joutuu uhkaaviin tilanteisiin, jotka johdattavat hänet vaarallisten perhesalaisuuksien jäljille.

Päivi Alasalmi on kirjoittanut 25 teosta ja niitä on käännetty lukuisille kielille. Syksyllä 2021 ilmestynyt historiallinen romaani Sudenraudat keräsi runsaasti kiitosta lukijoilta ja kriitikoilta. Alamaailman kuningatar on rikoskonstaapeli Hallavaisesta kertovan Storytel Original -sarjan avausosa, joka ilmestyy 23.5. kovakantisena.

Kesän käännöstrillereissä murhapodcasteja ja balettia

Brittiläisen Katie Lowen Graham Cattonin murha on sävähdyttävä trilleri true crime -podcastista, jonka julkkistoimittaja Anna Byers on vakuuttunut, että professori Graham Cattonin murhasta on vangittu syytön mies. Anna on varma, että joku tietää enemmän kuin on kertonut. Annan vaikutusvaltainen podcast on aiemminkin saanut kumottua vankilatuomioita. Kuinka pitkälle hän on valmis menemään löytääkseen totuuden?

Suomentanut Kristiina Vaara. Äänikirjan lukija: Krista Putkonen-Örn.

Erin Kellyn Tanssija kuolee kahdesti on balettimaailmaan sijoittuva tarina kahden huipputanssijan kissa ja hiiri -leikistä sekä menestyksen hinnasta. Tiivistunnelmainen psykologinen trilleri nousi ilmestyessään 2021 The Timesin bestsellerlistalle.

Suomentanut Markus Myllyoja. Äänikirjan lukija: Johanna Kokko Ilmestyy 30.5.

Suljettujen ovien takana -hittiromaanista tunnetun B.A.Parisin uutuustrillerissä rakastuneet Finn ja Layla ovat ajomatkalla kohtia kotia, kun Finn päättää keskellä yötä poiketa turvattoman oloiselle pysähdyspaikalle. Layla jää yksin autoon torkkumaan. Kun Finn palaa, Layla on kadonnut. Tämän tarinan Finn kertoo poliisille. Se on totuus – mutta ei koko totuus. Herätä minut kuolleista on psykologisen jännityksen mestariteos, joka saa lukijan epäilemään kaikkea ja kaikkia aina loppuhuipennukseen saakka.

Suomentanut Satu Leveelahti. Äänikirjan lukija: Kati Tamminen Ilmestyy 20.6.

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi