Päivi Alasalmen Häkkilinnut on vahva Tampere-dekkari poliiseista, rikollisista ja kaksosista – Kesän käännöstrillereissä kohdataan perhesalaisuuksia ja yllättävä paluu

Pitkän kirjailijanuran tehneen Päivi Alasalmen Häkkilinnuissa rikoskonstaapeli Hallavainen ja nuorempi konstaapeli Sirkiä saavat tutkittavakseen hyytävän silpomismurhan. Sosionomi Anu Murtovuon kaksoissisar Karla Kuusivaara istuu Hämeenlinnan naisvankilassa, mutta onnistuu tekemään tuhoja telkien takaakin. Päivi Alasalmen kolmenkymmenenviiden vuoden kirjailijanura pitää sisällään jo lähes 30 teosta, ja kirjoittaminen jatkuu. Storytel Original -menestyssarjan toinen osa Häkkilinnut ilmestyy kovissa kansissa kesälukemiseksi 22.5.

Salaisuuksia, syyllisyyttä ja yllättäviä paluita

Douglas Prestonin ja Lincoln Childin Laavalasikammiossa FBI:n erikoisagentti Pendergastin oletetaan kuolleen. Pendergastin henkivartija Proctor ei voi aavistaakaan, että Pendergast on yhä elossa ja kamppailee vapautensa puolesta.

Suljettujen ovien takana -hittiromaanista tunnetun B. A. Parisin uutuus Valheiden verkko on tiheätunnelmainen perhetrilleri täynnä salaisuuksia ja syyllisyyttä. Adam on luvannut järjestää vaimolleen Livialle täydelliset juhlat, mutta pinnan alla kuohuu. Adamilla ja Livialla on kummallakin oma järistyttävä salaisuutensa, jota he varjelevat antaakseen toiselle vielä viimeisen mahdollisuuden onneen.

Keväällä ilmestynyt, ruotsalaissuosikki Anna Janssonin toinen Kristoffer Bark -dekkari Menneisyyden paino vie Kristofferin tutkimaan vanhan mielisairaalan karmivaa menneisyyttä. Camilla Greben yhdessä psykologisisarensa Åsa Träffin kanssa kirjoittama Karvas kuin kuolema puolestaan on ansiokas jännitysromaani naisten kokemasta väkivallasta.

Anna Jansson: Menneisyyden paino

Ilmestynyt painettuna, e- ja äänikirjana

Suomentanut Sirkka-Liisa Sjäblom

Äänikirjan lukija: Ville Tiihonen

Camilla Grebe ja Åsa Träff: Karvas kuin kuolema

Ilmestynyt painettuna, e- ja äänikirjana

Suomentanut Markus Myllyoja

Äänikirjan lukija: Karoliina Niskanen

Douglas Preston ja Lincoln Child: Laavalasikammio

Suomentanut Antti Autio

Ilmestynyt painettuna, e- ja äänikirjana

Äänikirjan lukija: Jarkko Pajunen

B. A. Paris: Valheiden verkko

Suomentanut Satu Leveelahti

Ilmestyy e- ja äänikirjana 11.6.

Äänikirjan lukija: Karoliina Kudjoi

