Päivittäistavarakaupan markkinaa vahvempi kehitys ja matkailu- ja ravitsemiskaupan normalisoituminen siivittivät Keskimaan myynnin kasvuun

Keskimaan market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 7,3 % 123,3 miljoonaan euroon. Päivittäistavarakauppaa tehtiin 113,2 miljoonalla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 9,3 %. Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 9,3 miljoonaa euroa, laskua edellisvuoteen oli 12,1 prosenttia. Käyttötavarapuolen liikevaihdon laskuun vaikuttaa erityisesti Kodin Terran liiketoiminnan päättyminen joulukuussa 2022.

− Alkuvuoden ajan kauppa on käynyt erinomaisesti. Keskimaan päivittäistavarakaupan markkinaa vahvempi kehitys on jatkunut, markkinaosuus on kasvanut selvästi ja tulos on pysynyt ennallaan. Olemme myös tyytyväisiä parantuneeseen tulokseen käyttötavarapuolen osalta, johon vaikuttaa Sokoksen onnistunut alkuvuosi ja niin ikään Kodin Terran liiketoiminnan poisjääminen. Kuitenkin voimakkaimmin Keskimaan tuloksen kasvuun vaikuttaa liikennekaupan ja matkailu- ja ravitsemiskaupan normalisoituminen edelliseen koronan sävyttämään alkuvuoteen verrattuna, toteaa Osuuskauppa Keskimaa toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 69,9 %. Ravintolakauppa (5,9 milj.€) kasvoi 67,9 % ja majoituskauppa (3,2 milj.€) kasvoi 73,8 %. Ravintola- ja matkailukaupan vuoden 2022 alkuun vaikutti koronarajoitukset, jonka jälkeen liiketoiminta on normalisoitunut koronaa edeltävälle tasolle, mikä näkyy voimakkaana kasvuna alkuvuoden luvuissa.

Liikennekaupan liikevaihto kasvoi alkuvuonna 4,5 % 34,9 miljoonaan euroon. ABC-liikennemyymälöiden ravintola- ja marketkaupassa myyntiä tehtiin 6,6 miljoonalla eurolla (+ 13,6 %). Liikenteen energiat ja palveluiden liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 28,3 miljoonaa euroa (+ 2,6 %).

− Koko vuoden osalta ennakoimme Keskimaan liikevaihdon kasvavan ja tuloksen toteutuvan viime vuoden tasolla. Tästä on hyvä jatkaa luottavaisin mielin kohti kesäkauppaa, Määttä toteaa.

Merkittäviä investointeja myymäläverkostoon ja matkailuun

Osuuskauppa Keskimaan myymäläverkoston kehittäminen on jatkunut määrätietoisesti. Maaliskuussa valmistuivat myymäläuudistukset Laukaan, Viitasaaren ja Äänekosken S-marketeissa. Viimeisten kolmen vuoden aikana Keskimaan kaikki 25 S-markettia on uudistettu ilmeeltään ja miljööltään uudistetun S-market-ilmeen mukaisiksi.

Uusista marketkaupan liikepaikkainvestointipäätöksistä merkittävin on keväällä alkava Uuraisten uuden S-marketin rakentaminen. Korpilahden keskustaan mahdollisesti rakennettavasta uudesta S-marketista Keskimaan hallitus on tekemässä investointipäätöksen juhannukseen mennessä.

Liiketoimintaverkostossa muutoksen aiheutti Prisma Seppälän kiinteistössä toimineen kauneuden erikoisliikkeen Emotion Seppälän sulkeminen 19.2.2023.

Keskimaan hotelli- ja ravitsemistoimialalla päästiin kertomaan uusista investointihankkeista.



Original Sokos Hotel Alexandrassa valmistaudutaan syksyllä 2023 alkavaan mittavaan uudistukseen, jossa lähes puolet hotellin huoneista uudistetaan kokonaisvaltaisesti.



Maaliskuussa Keskimaa julkaisi yhdessä Himos-Yhtiöt Oy:n kanssa solmitun esisopimuksenjossa kolmen tontin ostamisesta Himoksen länsirinteiden juurelta. Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi noin 120 korkealaatuista majoitushuoneistoa ja ravintola. Lopullinen rakentamispäätös tehdään kustannustason varmistuttua vuoden 2023 aikana.

− Olemme olleet jo pitkään kiinnostuneita Himoksen ja näin koko Keski-Suomen matkailun kehittämisestä. Uskomme, että toteutuessaan tämä hanke tekee Himoksesta entistä vetovoimaisemman kohteen koko Suomen vapaa-ajan matkailukentässä. Himoksen kokonaisuus tulee olemaan erittäin hyvä ja odotettu lisä meidän palvelutarjontaamme, Antti Määttä toteaa.

Keskimaa tarjoaa kesätöitä ja harjoittelupaikkoja lähes tuhannelle työntekijälle





Keskimaa on merkittävä keskisuomalainen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli maaliskuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 1 973 työntekijää.



Keskimaa rekrytoi satoja kesätyöntekijöitä töihin toimipaikkoihin eri puolille Keski-Suomea. 15−17 -vuotiaille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelun kautta työllistetään kesätyöntekijöiden lisäksi lähes 500 ensikertaa työelämään tutustuvia kesäharjoittelijoita.

Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota maksettiin tammi-maaliskuussa 5,8 miljoonaa euroa. Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessa 20.4.2023 maksaa ylijäämänpalautusta vuoden 2022 ostoista yhteensä yli 9,5 miljoonaa euroa.

Keskimaan vuoden 2022 vuosikatsaus on julkaistu osoitteessa: https://keskimaa.fi/tietoa-meista/vuosikertomus/