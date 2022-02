Päivittäistavarakaupassa volyymia toisenakin koronavuotena: Pirkanmaan Osuuskaupalla hyvä markkinakehitys, henkilöstölle kiitos

Pirkanmaan Osuuskaupan myynti kasvoi viime vuonna yhteensä 6 prosenttia edellisvuodesta. Päivittäistavarakauppa kasvoi 4,1 prosenttia, käyttötavarakauppa kasvoi 7 prosenttia ja ravintolakaupan myynti laski 10 prosenttia. Polttoneste- ja autopesukaupan myynti kasvoi peräti 24 prosenttia.

Vuonna 2021 S-ryhmän ruoan verkkokaupan tilausjärjestelmä uusiutui, ja samalla Pirkanmaan Osuuskaupan ruoan verkkokaupan noutopisteiden määrää kasvatettiin edelleen. Pirkanmaan Osuuskaupan ruoan verkkokaupan myynti on tuplaantunut sekä vuonna 2020 että 2021, eli uuden palvelun kysynnän kasvu on kova. Päivittäistavaran verkkokaupassa Pirkanmaan markkina on toiseksi suurin markkina pääkaupunkiseudun jälkeen.

Investointeja tehtiin yhteensä 35,5 miljoonalla eurolla: Useissa S-marketeissa ja Saleissa jatkettiin edellisenä vuonna käynnistyneitä liikeidea- ja miljööuudistuksia ja tehtiin asiakaspalvelua ja energiatehokkuutta parantavia kiinteistö- ja kalustouudistuksia, joilla otetaan askelia kohti S-ryhmän yhteistä hiilinegatiivisuustavoitetta. Lisäksi sähköautojen latausverkostoa laajennettiin, ja ABC-palveluita uudistettiin useilla paikkakunnilla. Sastamalaan avattiin uusi ABC-autonpesuyksikkö ja -automaattiasema, ja Sastamalan Prisman rakentaminen käynnistettiin.

Bonusta Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille maksettiin ennätysmäärä, hieman yli 35 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 maksetun Bonuksen määrä oli 33,4 miljoonaa euroa.

Työntekijöille koronabonus erinomaisesta työstä

Koko Pirkanmaan Osuuskaupan henkilökunta kuuluu vuosipalkkiojärjestelmään. Vuosipalkkiota maksetaan hyvästä viime vuodesta ja toimipaikan yhteisiin tavoitteisiin pääsystä työntekijöille maksimissaan 2000 euroa. Osa-aikaisille työntekijöille vuosipalkkio maksetaan suhteessa tehtyihin työtunteihin.

Kiitoksena erinomaisesta työstä Pirkanmaan Osuuskauppa maksaa jokaiselle työntekijälleen vuodesta 2021 lisäksi poikkeuksellisen koronabonuksen. Bonus maksetaan suhteessa tehtyihin työtunteihin ja on maksimissaan 500 euroa kokoaikaiselle työntekijälle.

- Jokainen Pirkanmaan Osuuskaupan työntekijä on koronan keskellä venynyt työssään yhteiskunnan huoltovarmuuden turvaamiseksi ja asiakkaidemme turvallisen asioinnin edistämiseksi – jo toisena vuonna peräkkäin. Jokainen työntekijämme on ansainnut erinomaisesta työstään ja asenteestaan ylimääräisen palkkion, kiittää Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko.

