Päivittäistavarakauppa muistuttaa kuluttajia turvallisesta asioinnista

Päivittäistavaroiden saatavuus kaikissa tilanteissa on yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä. Päivittäistavarakaupan ammattilaiset tekevät parhaansa, jotta kaupassa asiointi on korona-aikana turvallista. Myös kuluttajien on tärkeä kantaa oma vastuunsa.

Päivittäistavarakaupan alalla ryhdyttiin toimiin turvallisen asiointi- ja työympäristön varmistamiseksi heti koronaepidemian alkaessa levitä alkuvuodesta. Keväällä tekemämme kyselyn mukaan kuluttajat olivat myös omaksuneet turvallisen asioinnin ohjeet hyvin. Nyt tilanteen pitkittyessä on syytä kerrata ohjeet. Muistetaan turvallisen asioinnin ohjeet Suurin merkitys koronaviruksen leviämisen estämisessä on jokaisen kansalaisen omilla toimilla ja käyttäytymisellä. Kauppaan ei pidä mennä sairaana ja myymälässä asioidessa on syytä noudattaa turvallisen asioinnin ohjeiden lisäksi viranomaisten voimassa olevia ohjeita. pidetään turvavälit

muistetaan hyvä käsi- ja yskimishygienia

käytetään kasvosuojainta THL:n alueellisten suositusten mukaisesti - Meille tärkeintä on asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus. Koronaepidemian pitkittyessä tärkeintä on jaksaa jatkaa ohjeiden noudattamista. Teemme parhaamme omalta osaltamme ja toivomme myös kuluttajien kantavan vastuunsa viruksen leviämisen estämisessä, muistuttaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto. Turvallinen asiointiympäristö on monen tekijän summa Myymälöissä on epidemian alusta alkaen tehostettu entisestään tarkkaa puhtautta ja hygieniaa. Asiakkaille suunnatussa viestinnässä, infonäytöillä, myymäläkuulutuksissa, kylteissä ja lattiatarroissa, muistutetaan aktiivisesti hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja riittävistä turvaväleistä. Turvallisuutta parantavia toimia on tehty runsaasti. Jo huhtikuussa myymälät alkoivat jakaa käsidesiä asiakkaiden käyttöön. Kassapisteisiin on asennettu suojapleksejä suojaamaan pisaratartunnoilta ja luomaan luonnollista etäisyyttä. Kaupan työntekijöiden käyttöön on viranomaisten alueellisia suosituksia seuraten tuotu suojavarusteita kuten kasvomaskeja ja -visiireitä sekä suojakäsineitä. - Tietojemme mukaan tartuntoja ei suhteessa koko maan tartuntatapauksiin juurikaan ole pystytty jäljittämään ruokakauppaan, joten toimia voidaan pitää onnistuneina. Tautitilanteen kiihtyessä kaupan yritykset tehostavat turvallisuutta lisääviä toimia edelleen, Kari Luoto sanoo. Päivittäistavarakauppa tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja kartoittaa tilannekuvaa kentällä jatkuvasti. Ohjeistuksia ja suosituksia kehitetään ja tarkennetaan viranomaisten ohjeiden mukaan ja alueelliset tartuntatilastot huomioon ottaen.

