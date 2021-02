Päivitys aiempaan tiedotteeseen 28.1.: Kaikki Jumbon Prismassa työskennelleet on alkuvuoden aikana ohjattu koronatestiin - kaksi todettua muuntovirustapausta

Prisma Jumbon tiloissa työskennelleillä työntekijöillä on nyt todettu yhteensä 32 COVID-19-tartuntaa. Kaikki Jumbon Prismassa 30.12.2020 tai sen jälkeen työskennelleet on alkuvuoden aikana ohjattu koronatesteihin ja kaksi todetuista koronavirustapauksista on varmistunut UK-variantin eli muuntoviruksen aiheuttamaksi. Terveysviranomainen ei katso Jumbon Prisman asiakkaiden altistuneen.

Vantaan terveysviranomainen ja HOK-Elanto tiedottivat Jumbon Prisman tiloissa työskennelleillä todetuista 12 koronavirustartunnasta 28.1.2021. HOK-Elanto on suhtautunut tartuntaryppääseen vakavasti ja toiminut etupainotteisesti: virukselle altistuneet työntekijät selvitettiin välittömästi ja heidät ohjatiin matalalla kynnyksellä omaehtoiseen karanteeniin jo tapausten kartoittamisen alkuvaiheessa. Kontakteja määriteltiin muuntovirusepäilyn vuoksi altistuneeksi tavallista herkemmin ja kaikki Jumbon Prismassa 30.12.2020 tai sen jälkeen työskennelleet on varotoimenpiteenä ohjattu alkuvuoden aikana koronatesteihin. - Oireisten lisäksi myös oireettomat altistuneet ohjeistettiin menemään testiin heti, sekä toistamiseen ennen karanteenin päättymistä. Koronatestissä kävi seulonnan aikana yhteensä yli 300 Jumbon Prisman tiloissa työskennellyttä henkilöä, sanoo HOK-Elannon Prismoista vastaava toimialajohtaja Lassi Juntunen. Terveysviranomainen arvio Jumbon Prismassa asioineiden asiakkaiden tartuntariskin pieneksi. - Terveysviranomainen ei katso asiakkaiden altistuneen. Myymäläasiointi on luonteeltaan lyhytkestoista ja myymälässä on pidetty hyvää huolta hygieniakäytännöistä sekä käytetty kasvosuojaimia. Pintojen puhtaudesta ja hygieniakäytännöistä pidetään hyvää huolta, kuten aiemminkin, Juntunen sanoo. Koronan eri variantit eivät kaupan näkökulmasta pääpiirteissään muuta koronan torjunnassa hyviksi koettuja käytäntöjä, vaikka ne tekevätkin niiden tarkasta noudattamisesta entistä tärkeämpää. Vähintään kahden metrin turvavälistä on huolehdittava kaikkialla asioidessa ja maskia on syytä käyttää aina julkisissa sisätiloissa. HOK-Elanto suhtautuu koronatilanteeseen äärimmäisellä vakavuudella ja turvallisuuden varmistaminen on kaiken toiminnan lähtökohta. - Olemme tehostaneet jo keväästä 2020 lähtien kaikkea siivoustamme ja puhtaanapitoa ja tuoneet myymälöihimme muun muassa käsidesejä, kassapleksejä sekä jonotusetäisyyksistä muistuttavia lattiatarroja, kuulutuksia ja julisteita. Työntekijämme käyttävät aina kasvosuojaimia työskennellessään tiloissa, joissa on muita ihmisiä. Olemme laajentaneet myös aukioloaikojamme, jotta ruuhkia voitaisiin ehkäistä, Lassi Juntunen sanoo.

