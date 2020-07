Päivö-myrsky riepotteli Järvi-Suomen Energian verkkoaluetta tiistai-iltana – sähköttömänä yhä tuhansia kotitalouksia

Asiakas vai kumppani? 24.6.2020 15:10:56 EEST | Blogi

Järvi-Suomen Energialla asiakkuus on laaja ja moniulotteinen käsite. Siksi me käytämme mieluummin sanaa kumppani. Kaksisuuntaisessa suhteessa me palvelemme toinen toisiamme.