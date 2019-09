Pakolaisneuvonta esti laittoman palautuksen – Euroopan ihmisoikeustuomioistuin puuttui Suomen päätökseen

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty palkitsee ilmastoaktivisti Greta Thunbergin 7.6.2019 08:00:00 EEST | Tiedote

Amnesty kunnioittaa ilmastoaktivisti Greta Thunbergia ja Fridays for Future -liikettä Ambassador of Conscience -palkinnolla. Kyseessä on maailman suurimman ihmisoikeusjärjestön korkein kunnianosoitus.