Palaute alkusyksyllä julkaistavasta pirha.fi-kehitysversiosta on ollut lupaavaa

– Testaamalla uuden sivuston mallia eri asiakas- ja sidosryhmillä on varmistettu se, että jatkossa pirha.fi -sivusto on nykyistä asiakasystävällisempi, helppokäyttöisempi sekä tieto on helpommin löydettävissä, Pirkanmaan hyvinvointialueen tukipalvelujohtaja Pekka Erola kertoo.

– Esimerkiksi palautteista tunnistettu ongelmakohta puhelinnumeroiden hankalasta löydettävyydestä tullaan korjaamaan.

– Alkusyksystä avataan verkkosivujen kehitysversio rinnakkaiskäyttöön. Sen avulla pääsemme vielä kehittämään lopullista sivustoa parhaaseen mahdolliseen suuntaan, Erola toteaa.

Uuden version kehitystyön rinnalla on parannettu koko ajan myös nykyistä sivustoa. Käyttöliittymää ja ulkoasua on parannettu ja sisältöä on kehitetty selkeämmäksi. Kaikkia havaittuja epäkohtia ei pystytä kuitenkaan korjaamaan nykyversioon vaan parannukset tuodaan uuden sivuston myötä käyttöön.

Katso videoista, miten uudet sivut toimivat:

Etusivu

Hammashoito