Palkittu kahvila lähettää Facebookissa Munkki-Liveä: "Paistamme vappuna yli 5 000 munkkia"

Korona on vaikeuttanut myös munkkibisnestä, mutta siitä huolimatta Pyynikin munkkikahvila pyöräyttää vapun aikana käsityönä tuhansia munkkeja herkuttelijoille - ja tietenkin salaisella reseptillään. Tässä jutussa kuitenkin paljastetaan, mikä on munkin tärkein ainesosa.

Pyynikin munkkikahvilalla on Tampereella kaksi kahvilaa: vanhempi paikka Pyynikin näkötornissa ja uudempi, juuri avattu paikka Tampereen kauppahallissa. Perheyritys on toiminut jo yli 30 vuotta. Noin 20 henkeä työllistävässä yrityksessä varaudutaan vappuun paiskimalla töitä yötä myöten. Yritystä pyörittävät omistajapariskunta Jaro ja Karkki Suoste.

Jaro Suoste kertoo, että vappu on vuoden ehdottomasti kovin myyntiaika.

-Munkkeja on perinteisesti haettu ennakkotilauksina valtavia määriä vapunaattona. Vapunpäivänä on taas tultu munkkikahveille kahvilaan. Tänä vappuna se ei ole mahdollista, mutta munkkeja myydään ulos noutopisteistä. Kaikki kynnelle kykenevät apukädet on valjastettu töihin, jotta saamme toimitettua asiakkaille tuotteet turvallisesti.

-Kun yleensä vappuisin kahden päivän aikana munkkeja on tehty noin 10 000 kappaletta, niin nyt niitä menee ehkä noin 5000 kappaletta, 15 vuotta äitinsä perustamaa munkkibisnestä pyörittänyt Suoste arvelee.

Pelkästään Pyynikin näkötornin kahvilassa myytiin viime vuonna 227 551 käsintehtyä munkkia! Tämän päälle tulevat vielä toisen kahvilan munkit.

Munkin lisäksi kaupaksi käy vappuna itse tehty sima. Normaalisti sitä on myyty vappuisin noin 2000 litraa. Nyt sitä on tehty 1300 litraa.

Munkit maistuvat vauvoille ja vaareille

Perinteinen sokerimunkki on pitänyt pintansa suomalaisten suosikkina kahvipöydässä. Munkki maistuu yhä niin vauvoille kuin vaareille. Munkin kysyntä on vuosien saatossa noussut myös Pyynikin munkkikahvilassa.

Pyynikin munkkeja on kehuttu Tampereen, Suomen ja jopa maailman parhaimmiksi. Reseptin kehitti 1987 Suosteen äiti, eikä sitä ole sen jälkeen muutettu. Resepti on pysynyt visusti salaisena, eikä Suoste suostu sitä nytkään paljastamaan.

-Sen voin sanoa, että siinä on yksi tärkeä ainesosa, jonka kaikki työntekijämmekin tietävät. Se on rakkaus jokaiseen munkkiin.

Ulkomaisille turisteille Pyynikin näkötornista on tullut varsinainen pyhiinvaelluspaikka. Munkit maistuvat kansallisuudesta riippumatta, mutta erityisen hyvin ne maistuvat japanilaisille.

-Heidän kulttuurissaan on ehkä jotain sellaista innostusta ja kokeilunhalua eksoottisiin asioihin, Suoste kertoo.

Munkki-Live Facebookissa

Moni joutuu paistamaan munkkinsa tänä vappuna kuitenkin itse. Mitkä ovat munkkikahvilayrittäjän parhaimmat vinkit kotikokeille?

-Öljyn puhtaus ja lämpötila ovat ne tärkeimmät tekijät. Erilaiset taikinat tarvitsevat erilaisen paistamisen. Siinä auttaa vain kokeilu eli koemunkki ensin paistumaan, niin siitä se lähtee.

Pyynikin munkkikahvila lähettää vappuaattona ja vapunpäivänä myös live-lähetyksiä munkin leipomisesta ja paistamisesta. Yrityksen Facebookilla on lähes 18 000 seuraajaa. Lähetyksissä katsoja pääsee kurkkaamaan keittiöön, jossa munkit pyöritellään käsin, paistetaan ja sokeroidaan.

Munkki-Live torstaina ja perjantaina osoitteessa: https://www.facebook.com/munkkikahvila/

Palkittu kahvila on myös tv:stä tuttu

Pyynikin näkötornin kahvila on voittanut peräti seitsemänä peräkkäisenä vuonna Tamperelainen-lehden äänestyksessä Paras kahvila -palkinnon. Asiakkaat kehuvat munkkien ja kahvin lisäksi kahvilan miljöötä ja erittäin tuttavallista ja ystävällistä palvelua. Moni asiakas käykin kahvilassa päivittäin. Kahvila on auki vuoden jokaisena päivänä.

Pyynikinharju on tamperelaisille tuttu ulkoilualue. 26 metriä korkean näkötornin huipulta on huikeat näkymät. Muutama vuosi sitten Nelosella pyörinyt tv-sarja Kaikki vastaan 1 selvitti, kuinka monta munkkia korkea näkötorni on. Munkit pinottiin köyteen ja tulokseksi saatiin lopulta, että näkötorni on 831 munkkia korkea!

"Munkki päivässä pitää pyllyn pyöreänä" -sloganistaan tunnettu Pyynikin Munkkikahvila Oy pyörittää Tampereella kahviloita Pyynikin näkötornissa ja Tampereen kauppahallissa. Yritys työllistää yhteensä parikymmentä henkilöä. Koronan takia kahvilat myyvät munkkeja ja muita tuotteitaan toistaiseksi vain take awayna. Pyynikin näkötornilla toimii myös kahvilan jäätelökioski.

Pyynikin näkötorni on Tampereen Pyynikinharjulle vuonna 1929 valmistunut näkötorni. 26 metriä korkea torni sijaitsee 152 metrin korkeudella merenpinnasta Pyynikinharjun laella.

www.munkkikahvila.net