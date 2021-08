Palkittu nettilakipalvelu Aatos.app keräsi 1,2 miljoonan euron rahoituskierroksen

Aatos.app



Aatoksen palvelulla lakiasiat voi hoitaa heti netissä, ilman ajanvarausta lakimiehelle.



Vuonna 2020 perustettu Aatos toimii tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa. Yrityksen automatisoituihin verkkopalveluihin kuuluvat mm. avioehto, edunvalvontavaltuutus, testamentti ja perunkirjoitus.



Aatos palkittiin Paras verkkopalvelu -kunniamaininnalla digitaalisen median Grand One -gaalassa 29.4.2021.



Innovestor



Innovestor Oy on Pohjoismainen aikaisen vaiheen pääomasijoittaja. Sijoittajille Innovestor tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia sijoittaa huolellisesti valittuihin kasvuyhtiöihin. Kasvuyhtiöille Innovestor puolestaan mahdollistaa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin ja arvokasta neuvonantoa kokeneiden ammattilaisten ja toimiala-asiantuntijoiden avulla. Innovestor-konserni käsittää Innovestor Oy:n emoyhtiönä, jolla on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa sekä sen tytäryhtiöt Innovestor Finance Oy:n ja Innovestor Ventures Oy:n.





Aikainen Oy



Otso Laakkosen perustama Aikainen Oy sijoittaa tiimeihin, jotka uskovat voivansa muuttaa maailmaa paremmaksi.