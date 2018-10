Palkittu Nokia 7 Plus saa ensimmäisenä Android™ 9 Pie -päivityksen Nokia-älypuhelinvalikoimassa

EISA:n vuoden 2018 parhaaksi kuluttajaälypuhelimeksi valittu Nokia 7 Plus on ensimmäinen älypuhelin, joka saa maailmanlaajuisen Android 9 Pie -päivityksen Qualcomm Snapdragon 660 -mobiilialustalle. Android 9 Pie -käyttöjärjestelmän keskiössä ovat entistä älykkäämmät käyttökokemukset ja syksystä 2018 alkaen myös digitaalinen hyvinvointi*.

HMD Global, Nokia-puhelinten uusi koti, on aloittanut Pohjoismaissa Android 9 Pie -käyttöjärjestelmäpäivitykset palkitulle Nokia 7 Plus -älypuhelimelle*. Expert Imaging and Sound Association (EISA) valitsi elokuussa Nokia 7 Plus -puhelimen voittajaksi kuluttajaälypuhelinten kategoriassa.

Googlen intuitiiviset ohjelmistot ja keskeisimmät sovellukset sisältävään Nokia 7 Plus -älypuhelimeen päivittyvä Android 9 Pie ei sisällä ylimääräisiä esiasennettuja sovelluksia, käyttöliittymägrafiikan muutoksia tai taustaprosesseja, jotka kuluttavat puhelimen akkua. Päivitys perustuu Android 8.0 OreoTM -käyttöjärjestelmän vahvoihin toiminnallisuuksiin ja keskittyy aiempaa enemmän räätälöityihin käyttökokemuksiin painottamalla tekoälyä, koneoppimista ja digitaalista hyvinvointia

Nokia 7 Plus ja Android 9 Pie muodostavat yhdessä tähän mennessä tehokkaimman Nokia- älypuhelimen. Koneoppiminen ja tekoälytoiminnallisuudet, kuten akunkestoa pidentävä Adaptive Battery ja älykäs pikavalinta App Actions, mahdollistavat puhelimen entistä paremman suorituskyvyn ja nopeuttavat älypuhelimen toimintaa.

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas sanoo: ”Toteutamme määrätietoisesti lupaustamme puhtaasta, turvallisesta ja ajan tasalla olevasta Android-kokemuksesta. Olemme erittäin ylpeitä aloittaessamme Android 9 Pie -päivitykset Nokia 7 Plus -puhelimille. Olemme ensimmäisten valmistajien joukossa tarjoamassa kuluttajille lippulaivakategorian älypuhelimen, joissa on Googlen viimeisimpiä – ja vain Android One -ohjelmistoalustalle – kuuluvia innovaatioita, kuten esimerkiksi uudistetut App Notifications -ilmoitukset.”

Android One -perheeseen kuuluvassa Nokia 7 Plus -puhelimessa on uusi, vain Android One- ja Google Pixel Android 9 Pie -laitteissa toimiva App Actions. App Actions on älykäs pikavalinta, joka oppii asioita puhelimen päivittäisestä käytöstä. Se ennakoi puhelimen käyttäjän tarpeita ja nopeuttaa puhelimen käyttöä ehdottamalla sovellusta pikavalintana, olipa kyse sitten työsovelluksista, musiikista tai muista sovelluksista.

Nokia 7 Plus -älypuhelimessa olevan tehokkaan akun kestoa on edelleen tehostettu. Adaptive Battery -toiminto hyödyntää oppimiaan puhelimen käyttömalleja ja priorisoi akun kestoa käyttäjän suosikkisovelluksille.

Älyteknologioiden kehittyessä on syksyn 2018 aikana tulossa digitaaliseen hyvinvointiin liittyviä teknologioita, jotka rohkaisevat käyttäjäänsä pitämään taukoa älypuhelimen käytöstä. Uusiin toiminnallisuuksiin kuuluu Dashboard-näkymä, joka kertoo kuinka paljon laitetta on käytetty. Käyttäjä voi myös asettaa aikarajat eri sovellusten käytölle. Wind Down Mode -toiminto säätelee näytön kirkkautta ja aktivoi iltaisin Älä häiritse”-tilan ennakkoon määriteltynä aikana. Nokia-puhelinten filosofiaan on jo pitkään kuulunut myös kannustus digipaastoon esimerkiksi tuotevalikoimaan kuuluvien Nokia 3110- ja Nokia 8110 4G -peruspuhelinten avulla.

Android 9 Pie -käyttöjärjestelmän tuomia uutuuksia:

App actions – monitoroi sovellusten käyttöä ja ennakoi, mitä sovellusta seuraavaksi käytetään.

– monitoroi sovellusten käyttöä ja ennakoi, mitä sovellusta seuraavaksi käytetään. Slices – tunnistaa yksittäisiä osia käyttäjän suosikkisovelluksista helpottaen ja nopeuttaen sovellusten käyttöä.

– tunnistaa yksittäisiä osia käyttäjän suosikkisovelluksista helpottaen ja nopeuttaen sovellusten käyttöä. Adaptive battery – tekoälytoiminto, joka analysoi laitteen käyttöä pidentäen akunkestoa ja optimoiden sitä suosikkisovellusten käyttöön.

– tekoälytoiminto, joka analysoi laitteen käyttöä pidentäen akunkestoa ja optimoiden sitä suosikkisovellusten käyttöön. Adaptive brightness – puhelimen käyttämisestä ja asetuksista oppiva näytön kirkkauden automaattinen säätö.

– puhelimen käyttämisestä ja asetuksista oppiva näytön kirkkauden automaattinen säätö. New system navigation – eleohjausnavigaatio, jossa toimintoja ohjataan esimerkiksi pyyhkäisyllä näytön alalaidassa olevien toimintapainikkeiden sijaan (ei oletusasetus).

Digitaalinen hyvinvointi -toiminnot, saatavilla syksyllä 2018

Dashboard – Toiminto, joka kertoo kuinka paljon puhelinta on käytetty sekä puhelimen lukituksen avaamisten ja saatujen ilmoitusten määrät.

– Toiminto, joka kertoo kuinka paljon puhelinta on käytetty sekä puhelimen lukituksen avaamisten ja saatujen ilmoitusten määrät. App timer – Toiminnolla voi määritellä aikarajat sovellusten käytölle.

– Toiminnolla voi määritellä aikarajat sovellusten käytölle. Wind down mode – Toiminto, joka laajentaa nykyistä ”Älä häiritse” -toimintoa ja mahdollistaa ilmoitusten räätälöinnin. Night Light -yövalotoiminnossa näyttö on tummennettu, koska sinisen näyttövalon arvioidaan olevan yksi unta häiritsevä tekijä.



Toimituksille:

Puhdas, turvallinen ja ajantasainen Android

Nokia-älypuhelimet tarjoavat puhtaan, turvallisen ja ajan tasalla olevan Android-käyttökokemuksen. Puhelimissa on tarjolla viimeisimmät Googlen innovaatiot, säännölliset turvapäivitykset eikä niissä ole akkua kuluttavia tarpeettomia käyttöliittymämuutoksia tai piilotettuja prosesseja.

Yrityspuhelimet

Android OreoTM ottaa huomioon älypuhelimissa yrityskäyttäjät virtaviivaistamalla puhelinten käyttöönottoa, luomalla työ- ja yksityiseen käyttöön soveltuvia profiileja ja parantamalla turvallisuutta. Ensimmäisen kerran Android OreoTM -käyttöjärjestelmässä esitelty Android zero touch enrollment -toiminnon avulla yritykset voivat ottaa käyttöönsä Nokia-puhelimet, joissa laitteiden etähallintaohjelmistot on jo esiasennettuna. Laitteita voidaan esiohjelmoida ja toimittaa työntekijöille valmiina käyttöönotettavaksi. Kaikissa Android OreoTM -käyttöjärjestelmän Nokia-älypuhelimissa Nokia 3 -puhelimesta ylöspäin on Android zero touch enrollment -toiminto.

Android One

Nokia 7 Plus kuuluu Googlen Android One -perheeseen, joka tarjoaa älykkään, turvallisen ja todella hienon käyttökokemuksen. Android One -ohjelmaan kuuluvat Nokia-älypuhelimet tarjoavat enemmän tallennustilaa ja akunkestoa suoraan myyntipaketista avattuna. Googlen viimeisimmät tekoälyinnovaatiot tarjoavat kuluttajille edistyksellisimmät toiminnot. Android One -ohjelman lupauksen mukaisesti Nokia 7 Plus -älypuhelimeen on saatavilla kuukausittaiset turvapäivitykset kolmen vuoden ajan ja käyttöjärjestelmäpäivitykset kahden vuoden ajan.

Nokia-älypuhelinten Android OreoTM- ja Android 9 Pie -päivitykset, aikataulu**:

HMD Global aloittaa toimintansa 1.12. 2016 Ensimmäinen Nokia Android-älypuhelin, Nokia 6, julkistetaan 8.1. 2017 Nokia-puhelinten beta labs aloittaa toimintansa 25.10 2017 Nokia 8 Beta labs 8.0 25.10. 2017 Beta labs 8.1 23.1. 2018 8.0 24.11. 2017 8.1 13.2. 2018 Nokia 6 Beta labs 8.0 19.12. 2017 8.0 30.1. 2018 8.1 28.3. 2018 Nokia 5 Beta labs 8.0 12.3. 2017 8.0 30.1. 2018 8.1 28.3. 2018 Nokia 3 Beta labs 8.0 26.2.2018 8.0 11.4. 2018 Nokia 7 Plus Android -kehittäjille (Android 9) 8.5. 2018 Nokia 7 Plus Android 9 Pie 28.9. 2018

* Digitaaliseen hyvinvointiin liittyvät toiminnallisuudet saatavilla syksyllä 2018

** Päivitysten aloitus, saattaa vaihdella alue- ja operaattorikohtaisesti.

HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien uusi koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. www.hmdglobal.com

