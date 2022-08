Palkittu Outsider Art Festival valtaa Helsingin 12.-21.8.2022

Outsider Art Festival OAF on Helsingin juhlaviikkojen ystäväfestivaali, joka tekee pioneerityötä kulttuuri- ja tapahtuma-alalla. Yhteistyön tavoitteena on OAF tuoda yhteen juhlaviikkojen monialainen taideyleisö ja outsider-taiteen tekijät. OAF on palkittu vuonna 2022 AGMA ry.n Vuoden välitysteko -palkinnolla sekä Suomen Kulttuurirahaston Taidetta yhdessä -kärkihankkeena.

OAF antaa äänen outsider-taiteen tekijöille festivaalin ohjelmassa ja tuotannossa OAF antaa äänen outsider-taiteen tekijöille esittämällä valloittavan kattauksen musiikkia, kuvataidetta, esittävää taidetta, elokuvia, kirjallisuutta ja elämäntarinoita. OAF 2022 ohjelma sisältää 36 taiteilijan ja taiteilijaryhmän tuotoksia 25 tapahtumassa kymmenen päivän ajan. Festivaalin ytimessä ovat outsider-taiteen tekijöiden, festarioppaiden ja yleisön kohtaamiset kaupungin eri tapahtumapaikoissa HAMissa, Musiikkitalolla, Oodissa, G Livelabissa, Pertin Valinnan galleriassa, Radio Helsingissä ja metroasemilla. Ohjelmaa on tarjolla myös etänä. Virtuaalinen taidegalleria aukeaa avajaispäivänä 12.8. festivaalin verkkosivuilla www.outsiderart.fi Festivaalin pääjärjestäjät ovat Pertin Valinta, Autismisäätiö ja Kukunori ry. Taidesisältöjen lisäksi OAF esittelee uuden inklusiivisen kuratointi – ja tuotantomallin, joka luo erityisryhmille uusia työtehtäviä ja mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi taiteelliseen päätöksentekoon ja festivaalin tapahtumien järjestämiseen. Ohjelma on kuratoitu avoimella haulla, joka tuotti ennätysmäärän hakemuksia. Kuratoinnista vastasivat OAF.n taiteellisen työryhmän jäsenet Miika Turunen, Sani Valoranta, Riina Noro, Milla Göös, Mika Gagman, Niklas ja Joonas Nyholm sekä mentorit Pekka Elomaa, Jani Leinonen, Ida Karimaa, Heidi Backström, Aleksis Salusjärvi ja Jukka Kärkkäinen. OAF musiikkiohjelman kuraattori, Radio Helsingin toimittaja Miika Turunen odottaa festivaalille suurta liveyleisöä. “Saimme tosi paljon hakemuksia ympäri Suomea, toivottavasti yleisöä tulee paljon paikalle myös! Ohjelmassa on huikeita tekijöitä ja esityksiä, joita on ilo päästä esittämään vihdoin livenä. Omat suosikkini ovat Sepi Kumpulainen, Sam Heat ja OAF Talks -ohjelma, joka tulee ottamaan vahvasti kantaa maailmanrauhan, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta.” OAF avajaispäivänä lauletaan karjalankielistä karaokea Kansalaistorilla Avajaispäivänä 12.8. (klo 15-22) Autismisäätiön ja Kukunori ry.n festivaalioppaat johdattavat yleisön taidenäyttelyyn HAMiin, Jyrki Haapalan karjalaisia hääseremonioita kuvaavaan Veneh-elokuvanäytökseen sekä karjalankieliseen karaokeen Kansalaistorille. Avajaisilta päättyy juhliin Musiikkitalon klubilla, missä jaetaan palkinto vuoden parhaalle taiteilijalle ja nautitaan Teresa Välimäen ja OAF cateringtiimin valmistama festarimenu. Vuoden 2022 uusia avauksia ovat kirjallisuuden mentoriohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä WSOY:n kanssa sekä kansainvälinen taiteilijaresidenssi, johon saapui toukokuussa kaksi taiteilijaa Tukholmasta. OAF viedään tänä vuonna myös Jyväskylän uuteen Sairaala Novaan, jossa käynnistyi elokuussa uusi outsider-taiteen residensssi. Sairaalan henkilöstö tarjoilee festivaalin ajan potilaille taidesisältöjä ja opastettuja taidekierroksia sairaalassa. Mukana on myös potilaiden ja henkilöstön tuottamia teoksia ja esityksiä. OAF tuotannosta vastaa Pertin Valinta, Pertti Kurikan Nimipäivien perustama outsider-taiteen tuotantotalo Outsider Art Festivalin tuottaa Pertin Valinta, Pertti Kurikan Nimipäivien perustama outsider-taiteen tuotantotalo. Festivaalin tuotto ohjataan erityisryhmien työllistämiseen. Yhteistyössä mukana Helsingin kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, SKR, Kuluttajaosuustoiminnan säätiö, Mad House Helsinki, Kyrö Distillery Company, WSOY, Arilyn sekä True Equality -yrityskumppanit. OAF tapahtumat ovat turvallisia ja esteettömiä. Tapahtumat ovat myös ilmaisia, lukuun ottamatta avajaisjuhlia ja G Livelabin keikkoja, joihin liput myy Tiketti. Virallisena majoituskumppanina toimii Klaus K. Lisätietoja Festivaalisivusto www.outsiderart.fi KUVAPANKKI Festivaalin visuaalisen ilmeen on suunnitellut Klaus Welp. Valokuvat taiteilijat ja Pekka Elomaa. Pressitilaisuus HAM Kulmassa 12.8.2022 Kutsuvieraat ja lehdistö ovat tervetulleita OAF ryhmänäyttelyn avajaisiin HAM Kulmaan 12.8.2022 klo 14-15. Ohjelmassa on Helsingin juhlaviikkojen taiteellisen johtajan Marko Ahtisaaren ja eurooppalaisen Outsider Art yhdistyksen EOA.n puheenjohtajan Thomas Rösken puheet, Kalle Salosen musiikkiesitys sekä Satu ja Maria Tanin Hengittävä Riutta- performanssi. Median akkreditointi, OAF tuottaja tanja@pertinvalinta.fi

