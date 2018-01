Palkittu pianotrio valloittaa Kangasala-salin Beethovenilla ja Brahmsilla

Kangasala-salin klassisen musiikin kevät jatkuu keskiviikkona 7.2., kun viulisti Pietari Inkisen, sellisti Tuomas Ylisen ja pianisti Valeria Resjanin trio esiintyy Kangasala-salissa.

Vuodesta 2005 yhdessä esiintynyt palkittu pianotrio esittää klassis-romanttisessa ohjelmistossaan Ludwig van Beethovenin (1770-1827) ja Johannes Brahmsin (1833-1897) tuotantoa.

Viulisti Pietari Inkinen on Kuopion viulukilpailuiden voittaja vuodelta 2000. Viulistinuransa ohella hänen kapellimestarin uransa on kansainvälisesti kovassa nosteessa.



Valeria Resjan voitti Maj Lind -pianokilpailun vuonna 1992 ja on sen jälkeen tehnyt menestyksekästä uraa orkesterisolistina ja kamarimuusikkona sekä opettajana.

Tuomas Ylinen on Turun sellokilpailuiden voittaja vuodelta 2002 ja toimii tätä nykyä Helsingin kaupunginorkesterin 1. soolosellistinä.

Trio on konsertoinut ympäri Eurooppaa, muun muassa Wigmore-Hallissa Lontoossa. Tulevaisuudessa suunnitelmiin kuuluu aktiivinen konserttitoiminta Suomessa ja Japanin kiertue.

Trio Inkinen, Ylinen, Resjan Kangasala-salissa ke 7.2.2018 klo 19, Liput Kangasala-talolta 25/23 €, Lippu.fi alk. 27,50/25,50 € sis. Lippu.fi palvelumaksun.

