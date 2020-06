Palkittu tislaajamestari Mikko Mykkänen kehitti nimikkojuomaperheen

Suomen kansainvälisesti palkituin käsityötislaamo The Helsinki Distilling Company on tuonut markkinoille ansioituneen tislaajamestarinsa Mikko Mykkäsen nimeä kantavan kotimaisen Muteman-juomatuoteperheen. Mykkäsen itsensä kehittämä valikoima koostuu lajiensa täydellisyyttä tavoittelevista inkiväärioluesta ja tonic-vedestä sekä premium-luokan suomalaisesta käsityöginistä ja ruisviskistä. Alkoholit on tislattu kotimaisista raaka-aineista Helsingin Kalasataman Teurastamolla, inkivääriolut sekä tonic-vesi valmistetaan Iisalmessa.

Helsinkiläinen tislaajamestari Mikko Mykkänen on voittanut tisleillään kilpailuja Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Hänet on muiden muassa nimitetty artesaanitislauksen arvostetuimpiin kansainvälisiin tapahtumiin kuuluvassa Destille Berlin -kilpailussa Euroopan innovatiivisimmaksi tislaajaksi vuonna 2018. Mykkänen on myös kutsuttu yhtenä harvoista Iso-Britannian ulkopuolisista jäsenistä Lontoossa toimivan kuninkaallisen ginintislaajien yhdistyksen jäseneksi. Tislaajamestarin myös pullojen etiketteihin nostava Muteman-tuoteperhe vastaa erityisesti baarien ja kotibaarimestareiden tarpeisiin laadukkaista ja helppokäyttöisistä, yhdessä ja erikseen nautittavista drinkkituotteista.

”Idea kokonaiselle uudelle tuoteperheelle syntyi yksinkertaisesta tarpeesta luoda tutulle Helsinki-ginillemme sopiva premium-luokan tonicvesi. Sellaisen saloihin syvennyttyäni lavensin ajatusta viskien ja ginien helposti lähestyttäviin makupareihin. Niiden hiomista helpotti, että pystyimme tislaajina rakentamaan kaikille oman, toisiaan mielestäni täydellisesti tukevan makumaailman. Koktaileissa on yleisesti myös eduksi, että niiden raaka-aineiden alkoholipitoisuus ja hintapiste ovat normaalia superpremium-tasoamme matalammat”, kertoo The Helsinki Distilling Companyn vastaava tislaajamestari Mikko Mykkänen ja jatkaa:

”Uusi, kotimaisista pääraaka-aineista valmistettu ginimme on oivallinen kesäisiin drinkkeihin, sillä siinä on normaalia enemmän sitrushedelmää. Metsäistä katajaa on hieman vähemmän ja Helsinki-sarjastamme tutut puolukka ja fenkoli ovat jätetty tästä ginistä kokonaan pois. Kotimaisesta rukiista tislattu Muteman-viski on puolestaan hieman nuorempaa ja kevyempää kuin perinteinen tisleemme ja se on viimeistelty makeutta ja syvyyttä tuovissa sherrytynnyreissä. Muteman-tonicvesi valmistetaan luontaisesta kiniinistä ja inkiväärioluessa on aitoa inkivääriä, joka antaa mukavan puraisun. Molemmissa on myös vältetty liiallista sokeria, mikä usein tukkii juomasekoitusten parhaiden ominaisuuksien esillepääsyn. Kaikki Muteman-tuotteet sopivat nautittavaksi yhtä hyvin yhdessä ja erikseen.”

Muteman Premium Indian Tonic Water -tonicvesi ja Muteman Premium Ginger Beer -inkivääriolut löytyvät vähittäiskaupoista kautta Suomen. Tuoteperheen Muteman Rye Whiskey ja Muteman Gin ovat saapuneet kesäkuussa Alkojen valikoimiin. Koska Muteman tähtää myös kansainvälisille markkinoille, on tuoteperheellä perisuomalaista Mykkästä helpommin lausuttava kansainvälinen nimi. Ensimmäiset Muteman-erät lähtevät Viroon, Espanjaan, Saksaan ja Japaniin.

Koronakeväästä kuivin jaloin

Helsingin Kalasataman Teurastamolla vuodesta 2013 lähtien toiminut The Helsinki Distilling Company on sataan vuoteen ensimmäinen ja ainoa tislaamo Helsingissä. Se tunnetaan ennen kaikkea luovana, käsityötuotteiden korkeaan laatuun keskittyvänä pientislaamona. Koronakeväästä tislaamo selvisi kuivin jaloin kuluja karsimalla ja aloittamalla myös käsidesin valmistuksen.

”Tämä kevät oli meille luonnollisesti haastava, sillä ravintolat olivat Suomessa kiinni ja vientimarkkinat hiljenivät hetkeksi tyystin. Nyt vienti on piristynyt uudelleen. Erityisen ylpeä olen siitä, että pystyimme valjastamaan osaamistamme myös epidemian hillitsemisessä kriittisen tärkeään asemaan nousseen käsidesin valmistamiseen. Sen valmistus tulee näillä näkymin jatkumaan poikkeustilanteen jälkeenkin, sillä käsihygienian rooli osana kaikkien jokapäiväisiä arkiruutiineja on tullut jäädäkseen”, lisää Mykkänen.

Tuotetiedot

Muteman Gin

Alkoholitilavuus 40 %, hinta 29,99 euroa Alkossa

Pullon koko 50 cl

Valmistettu Helsingissä

Muteman Rye Whiskey

Alkoholitilavuus 40 %, hinta 44,98 euroa Alkossa

Pullon koko 50cl

Valmistettu Helsingissä

Muteman Premium Ginger Beer

Pullon koko 275 ml

Valmistettu Iisalmessa

Muteman Premium Indian Tonic Water