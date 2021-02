Palkitun Elif Shafakin uutuus on kauniin brutaali ja yhteiskuntakriittinen romaani naisen ahtaasta asemasta Turkissa

Merkittävimpiin nykykirjailijoihin kuuluvan Elif Shafakin 10 minuuttia 38 sekuntia tässä oudossa maailmassa (Gummerus) on koskettava ja syvästi humaani tarina naiseksi kasvamisesta patriarkaalisten sääntöjen yhteiskunnassa. Teos oli ehdolla muun muassa Booker-palkinnon saajaksi ja valittiin Blackwellin vuoden kirjaksi. Shafak kirjoittaa sekä turkiksi että englanniksi ja on julkaissut 18 kirjaa, joista 11 on romaaneja. Hänen teoksiaan on käännetty 54 kielelle.

Mitä jos kuolinhetken jälkeen ihmismieli jatkaisi yhä toimintaansa 10 minuutin 38 sekunnin ajan? Leilan, juuri murhatun prostituoidun, tajunnassa jokainen minuutti kuoleman jälkeen on tulvillaan muistoja. Ennen kuin hänen tietoisuutensa hiipuu lopullisesti, hän muistaa huumaavat maut, tuoksut, värit. Perheen, joka hylkäsi hänet ja muut hyljeksityt, joista tuli hänen uusi perheensä. Lapsuuden seksuaalisen hyväksikäytön, ja sattumat, jotka veivät töihin bordelliin. Taustalla kuohuneet Turkin lähihistorian käännekohdat. Sen, kuinka ystävyys tuo toivoa suurimmankin epätoivon keskelle. 10 minuuttia 38 sekuntia tässä oudossa maailmassa antaa äänen niille, joilla sitä yleensä ei ole: kaltoinkohdelluille, marginaaliin kadotetuille ja vaiennetuille. Se on raaka, mutta samalla kaunis ja humaani kasvutarina naisesta ja hänen solmimistaan ystävyyssuhteista, joka vie aistivoimaiselle nojatuolimatkalle Turkkiin ja sen pääkaupunkiin Istanbuliin. ”Shafak tarkastelee läpitunkevin, järkähtämättömin silmin traumaa, josta naisten mielet ja kehot joutuvat kärsimään patriarkaalisten sääntöjen leimaamassa yhteiskuntajärjestelmässä. Teos on brutaali, väkivaltaa, sydänsurua ja murhetta kuvatessaan synkkä ja armoton, mutta lopulta kuitenkin elämänmyönteinen.” - Guardian Elif Shafak on yksi aikamme arvostetuimmista kirjailijoista ja valtiotieteiden tohtori, joka on opettanut muun muassa Oxfordin yliopistossa. Shafak puhuu aktiivisesti naisten oikeuksien, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ja sananvapauden puolesta. Hän on Royal Society of Literaturen jäsen ja varapääjohtaja, Maailman talousfoorumin kansainvälisen kehityssuunnitelmaneuvoston luovan talouden jäsen ja Euroopan kansainvälisten suhteiden neuvoston perustajajäsen. Shafak on ollut tuomarina lukuisissa kirjallisuuspalkinnoissa. Elif Shafak: 10 minuuttia 38 sekuntia tässä oudossa maailmassa Englanninkielinen alkuteos 10 Minutes 38 Seconds in this Strange World suomentanut Maria Erämaja 359 sivua Lisätietoja sekä haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt:

