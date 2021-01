Palkitun Vegetaristi-romaanin kirjoittaneen Han Kangin uutuus on viiltävän kaunis kuvaus surusta

Eteläkorealaisen Han Kangin Valkoinen kirja (Gummerus) on kaunis ja tarkkanäköinen tutkielma valkoisesta väristä ja surusta. Se on samalla rakkaudentunnustus kertojan isosiskolle, joka kuoli vain muutaman tunnin ikäisenä. Osin omaelämäkerrallinen Valkoinen kirja oli Booker-palkintoehdokkaana. Kriitikot ovat ylistäneet romaania, joka yhdistää taidokkaasti tekstiä ja valokuvia.

"Sain kuulla, että äitini ensimmäinen lapsi kuoli kahden tunnin ikäisenä. Se oli kuulemma tyttövauva, jonka kasvot olivat valkoiset kuin täysikuun muotoinen riisikakku."

Han Kangin Valkoisessa kirjassa isosiskon tarina koostuu äidinmaidosta, kapaloista ja vauvan riisinvalkeasta ihosta. Kertoja tahtoo näyttää kuolleelle siskolleen elämää valkoisen värin ja valkoisten asioiden kautta. Niitä ovat esimerkiksi sumuinen aamu, sokeripala, naapurin valkoinen koira ja monet talveen liittyvät asiat, kuten lumi, kuura ja höyryävä hengitys.

"Koskematon kuura on kuin hienoa vuorisuolaa. Kun maa alkaa tulla kuuraan, auringon valo hieman kalpenee. Ihmisten hengitys höyryää. Puut keventävät taakkaansa lehtensä varistaen. Kiinteät kappaleet, kuten kivet ja rakennukset, näyttävät aavistuksen painavammilta. Lämpimiin takkeihin pukeutuneiden miesten ja naisten selissä on hiljainen aavistus jostakin, mitä he ovat alkaneet kestää."

Vegetaristi-romaanistaan Booker-palkinnon saanut Han Kang kirjoittaa valkoisesta ja kuolemasta henkeäsalpaavan terävästi ja samalla lempeästi. Kipu, suru ja kauneus hohtavat kaikki valkoisina ja toisistaan erottamattomina.

”Jokaisessa lauseessa ja valokuvassa yhdistyy kauneus ja tuska.” – New Internationalist

Han Kang (s.1970) on kirjoittanut palkittuja runoteoksia sekä romaaneja. Kirjallisuuden maailmankartalle hänet nosti romaani Vegetaristi (suom. 2017). Sen lisäksi häneltä on suomennettu romaani Ihmisen teot (2018). Han Kang opettaa luovaa kirjoittamista Soulin taideinstituutissa.

Han Kang: Valkoinen kirja

Koreankielinen alkuteos 흰

suomentanut Taru Salminen

111 sivua

Äänikirja ilmestyy 25.1., lukijana Elsa Saisio

Lisätietoja sekä haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 7792942, pauliina.pietila@gummerus.fi